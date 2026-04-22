NASA revela cuándo empezará apocalípsis en la Tierra y no será por un asteroide

Lejos de los escenarios catastróficos más populares en el cine, como impactos de asteroides o explosiones súbitas, la ciencia dibuja un final mucho más lento para la vida en la Tierra. Investigaciones recientes sitúan el verdadero punto de quiebre en la transformación gradual de la atmósfera, un proceso que haría inviable la existencia de organismos complejos mucho antes de cualquier destrucción física del planeta.

Estudios respaldados por la NASA indican que el factor determinante será la evolución natural del Sol. A medida que envejece, esta estrella incrementa su temperatura y radiación. Aunque este cambio resulta imperceptible en escalas humanas, su acumulación durante miles de millones de años altera profundamente las condiciones del planeta.

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El incremento progresivo del calor desencadena una reacción en cadena. Las temperaturas más altas aceleran la evaporación del agua en la superficie terrestre, lo que eleva la concentración de vapor en la atmósfera. Este gas actúa como un potente agente de efecto invernadero, atrapando más calor y amplificando el proceso. Con el tiempo, este ciclo podría desestabilizar el equilibrio climático global.

¿Cuándo sería el fin de la vida humana en la tierra?

Una investigación publicada en Nature Geoscience, liderada por Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard, utilizó modelos avanzados para simular el futuro del planeta. Tras ejecutar cerca de 400.000 escenarios, los expertos concluyeron que la atmósfera rica en oxígeno podría mantenerse durante aproximadamente 1.100 millones de años más.

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El hallazgo más relevante no radica solo en el tiempo estimado, sino en la secuencia de los cambios. Los modelos sugieren que la disminución del oxígeno ocurrirá antes de la pérdida masiva de agua. En términos prácticos, el aire dejaría de ser respirable para la vida compleja antes de que los océanos desaparezcan por completo.

Otra investigación, encabezada por Keming Zhang en 2024, refuerza esta perspectiva. El estudio plantea que la Tierra conservaría condiciones habitables durante cerca de mil millones de años adicionales, aunque con un deterioro progresivo de sus sistemas naturales.

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En un horizonte aún más lejano, el Sol entrará en su fase de gigante roja dentro de unos 5.000 millones de años. En ese punto, su expansión podría alterar de forma irreversible la órbita y la estructura del planeta. Sin embargo, para entonces, la vida compleja ya habría desaparecido debido a los cambios atmosféricos previos.

Los científicos insisten en un punto clave: estos escenarios no guardan relación con el cambio climático actual. Las transformaciones descritas pertenecen a escalas temporales extremadamente amplias y responden a procesos astronómicos naturales, no a la actividad humana contemporánea.

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