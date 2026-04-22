¿Amenaza o espectáculo? El asteroide “Dios del caos” se acerca a la Tierra

El esperado paso del asteroide 99942 Apophis se perfila como uno de los acontecimientos astronómicos más impactantes de las próximas décadas. Lejos de generar alarma, este fenómeno despierta entusiasmo entre científicos y aficionados, ya que permitirá observar de cerca un objeto espacial de gran tamaño en condiciones inéditas para la humanidad.

Las investigaciones más recientes despejan cualquier duda sobre un posible impacto. Desde su descubrimiento en 2004, Apophis generó inquietud debido a proyecciones iniciales que contemplaban escenarios de colisión en 2029, 2036 e incluso 2068.

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Esa incertidumbre llevó a clasificarlo en nivel 4 dentro de la Escala de Turín, un indicador reservado para amenazas que merecen atención. Sin embargo, nuevas mediciones realizadas en 2021 descartaron por completo cualquier riesgo durante al menos el próximo siglo, lo que transformó la narrativa en torno a este objeto celeste.

El interés científico no ha disminuido. Por el contrario, la comunidad astronómica ve en este evento una oportunidad excepcional para estudiar la composición, estructura y comportamiento de los asteroides cercanos a la Tierra. La NASA considera que este tipo de encuentros ocurre con una frecuencia extremadamente baja, lo que eleva el valor de cada dato que se pueda recolectar durante su paso.

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¿Cuándo se podría ver el esperado paso del asteroide 99942 Apophis?

El 13 de abril de 2029 marcará el momento clave. En esa fecha, Apophis se acercará a unos 32.000 kilómetros del planeta, una distancia menor que la de varios satélites artificiales en órbita. Este dato resalta la magnitud del evento, ya que pocas veces un objeto de estas dimensiones transita tan cerca sin representar peligro. “Sin duda, esta es la primera vez que sucede cuando los seres humanos han tenido la tecnología para observarlo”, señaló la agencia espacial, subrayando la relevancia histórica del fenómeno.

Apophis, conocido como el “Dios del caos”, mide aproximadamente 375 metros de diámetro, superando incluso la altura de la Torre Eiffel. Esta característica lo posiciona como uno de los asteroides más grandes dentro del grupo de objetos cercanos a la Tierra. Su tamaño, combinado con su trayectoria, explica por qué ha sido objeto de seguimiento constante durante años.

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Además, el espectáculo no quedará limitado a telescopios. Si las condiciones meteorológicas acompañan, habitantes del hemisferio oriental podrían observar su desplazamiento a simple vista en el cielo nocturno. Este detalle convierte el evento en una experiencia única tanto para la ciencia como para el público general, consolidando a Apophis como protagonista de uno de los episodios espaciales más fascinantes del siglo XXI.

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