Murió importante integrante de Dragon Ball, era la voz de uno de los personajes más queridos

La industria del anime despide a una de sus voces más reconocidas. Kozo Shioya, actor japonés de doblaje y figura clave del seiyū contemporáneo, falleció a los 70 años, dejando una huella imborrable en varias generaciones de fans, especialmente entre los seguidores de Dragon Ball Z, donde dio vida a uno de los personajes más recordados de la saga.

El fallecimiento ocurrió el 20 de enero de 2026, según confirmaron fuentes oficiales, y la noticia se propagó rápidamente por redes sociales y comunidades especializadas, donde miles de seguidores expresaron mensajes de despedida y gratitud por su trabajo. La información fue confirmada por Aoni Production, la agencia que lo representó durante gran parte de su carrera, y que detalló que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral.

Le puede interesar: Revelan increíble remake de Dragon Ball que tiene a Bulma como protagonista

En un breve comunicado, la agencia señaló: “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que nos mostró durante su vida”. Además, aclaró que “el funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia. Pedimos disculpas por el aviso tardío”, una decisión que fue respetada por colegas y seguidores.

Aunque su carrera fue extensa y diversa, Kozo Shioya será recordado principalmente por su interpretación de Majin Buu, uno de los antagonistas más complejos y carismáticos de Dragon Ball Z. Su trabajo vocal acompañó al personaje en distintas etapas de la franquicia, incluyendo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, además de múltiples videojuegos oficiales.

Shioya logró diferenciar con precisión cada transformación del personaje, desde el caótico Kid Buu hasta versiones como Evil Buu, aportando matices que enriquecieron la narrativa.

Necesita saber: Primer anime de ‘Dragon Ball’ llega a plataforma de streaming ¿Dónde verlo GRATIS?

¿En qué proyector más participó Kozo Shioya?

Más allá del universo creado por Akira Toriyama, Shioya construyó una carrera sólida desde la década de los años 80 hasta los 2020. Participó en series emblemáticas como One Piece (Genzo, Pappag y Edward Weevil), Naruto (Jigumo), Bleach, Detective Conan y Mobile Suit Gundam, consolidándose como un actor versátil y respetado. También dejó su voz en videojuegos de alto perfil como Kingdom Hearts II y Metal Gear Solid II y III.

Nacido el 18 de agosto de 1955 en Kagoshima, Kozo Shioya era hermano del también actor de voz Yoku Shioya y permaneció afiliado a Aoni Production hasta el final de su trayectoria. Su legado vive en cada personaje que interpretó y en el impacto duradero que dejó en la historia del anime.

No se pierda:

Revelan cuál era la creación favorita de Akira Toriyama; no es ‘Dragon Ball’

¿Cuántas temporadas y capítulos tiene Dragon Ball Super? Así puede verlo doblado al español