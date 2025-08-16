Revelan cuál era la creación favorita de Akira Toriyama; no es ‘Dragon Ball’

Pocos nombres están tan estrechamente vinculados al manganime como el de Akira Toriyama, creador de ‘Dragon Ball’, una de las franquicias más influyentes y populares de todos los tiempos. A lo largo de los años, fans de todo el mundo se han enamorado de las aventuras de Goku y compañía, disfrutando de sus épicas batallas, personajes carismáticos y giros argumentales que definen la saga.

Sin embargo, a pesar de su éxito, hay una obra que destaca entre las preferidas del propio Toriyama: ‘Neko Majin’, un manga que muchos desconocen, pero que se convirtió en su proyecto favorito.

Cuando se le preguntó a Toriyama cuál de sus trabajos disfrutó más, su respuesta sorprendió a muchos. En lugar de elegir ‘Dragon Ball’, que es su creación más famosa, el mangaka expresó que ‘Neko Majin’ era su obra más querida.

En una de las entrevistas recopiladas por Kanzenshuu, Toriyama explicó: “Seguramente no conozcas el título, pero mi favorito de todos mis trabajos es probablemente ‘Neko Majin’ (‘Genio Gato’ o ‘Demonio Gato’)”. Aunque Dragon Ball se lleva la palma en términos de popularidad, Toriyama destacó que, a pesar de ser un proyecto más pequeño, ‘Neko Majin’ tenía un valor sentimental único para él.

¿De qué trata Neko Majin?

‘Neko Majin’ comenzó como una pequeña historia sobre un gato con poderes sobrenaturales, similar a los primeros trabajos de Toriyama, como ‘Dr. Slump’. Este gato, un ser mágico y travieso, se adentró rápidamente en el universo de Dragon Ball, ofreciendo una mirada cómica y paródica de los personajes más emblemáticos de la saga, como Goku, Chi-Chi, Uub y Videl.

Aunque estas historias no forman parte del canon oficial de la franquicia, sus relatos ligeros y absurdos presentaron una versión desenfadada de estos personajes que encajaba perfectamente con el estilo humorístico de Toriyama.

A lo largo de la serie, Toriyama introdujo nuevos personajes que enriquecieron el universo de ‘Neko Majin’, como un Saiyan excéntrico llamado Onio y Kuriza, el hijo de Freezer. Ambos personajes ofrecieron una mezcla de humor y extravagancia que evocaba los mismos elementos que hicieron famosa a ‘Dr. Slump’, añadiendo una capa de diversión que encantó a los seguidores de Toriyama.