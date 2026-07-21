Murió a los 19 años Kaylee Hottle, la actriz sorda que brilló en Godzilla vs. Kong

La muerte de Kaylee Hottle a sus cortos 19 años conmocionó al mundo del entretenimiento. La actriz, conocida por interpretar a Jia en la franquicia del Monsterverse, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Maryland, según informó su padre, Joshua Hottle. La noticia generó una ola de reacciones entre seguidores de la saga y la comunidad sorda, donde la joven se había convertido en un referente de representación en la pantalla.

El deceso salió a la luz este martes 21 de julio, luego de que Joshua Hottle revelara los detalles del accidente. De acuerdo con el testimonio que compartió, los agentes de policía le explicaron que su hija sufrió un siniestro vial durante la madrugada del lunes y falleció mientras era trasladada a un hospital para recibir atención médica, cuando su corazón dejó de latir definitivamente.

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Además de confirmar la noticia a TMZ, Joshua Hottle publicó en Facebook un emotivo video en lenguaje de señas estadounidense (ASL), con el que expresó su dolor por la pérdida.

¿Quién era Kaylee Hottle?

Nacida en Atlanta, Georgia, Kaylee Hottle creció en una familia integrada por varias generaciones de personas sordas. Desde temprana edad comenzó a abrirse camino frente a las cámaras y, cuando tenía apenas nueve años, participó en un anuncio de servicio público para la aplicación de videomensajería Glide, ampliamente utilizada por personas sordas y con discapacidad auditiva.

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Su salto a la industria cinematográfica llegó con el Monsterverse, donde dio vida a Jia, una niña originaria de la Isla Calavera que desarrolla un estrecho vínculo con Kong y se comunica con él mediante el lenguaje de señas. El personaje apareció tanto en Godzilla vs. Kong como en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, convirtiéndose en una de las figuras humanas más importantes de la franquicia.

Gracias a esa interpretación, Kaylee Hottle obtuvo reconocimiento dentro de la industria y recibió nominaciones como mejor actriz juvenil en los Premios Saturn, certamen que distingue producciones de ciencia ficción, fantasía y terror.

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Antes de su fallecimiento, la actriz tenía previsto incorporarse al elenco de What Doesn’t Kill Us, una producción que compartiría con Alaqua Cox y que prometía reforzar la presencia de intérpretes sordos en Hollywood. Sin embargo, el proyecto continúa identificado por IMDb como “en preproducción”, por lo que, tras su muerte, será una cara que no salga cuando finalice el proyecto.