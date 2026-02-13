¿Qué es ‘All Apologies’? El significado del éxito de Nirvana donde Kurt Cobain habría predicho su muerte

Kurt Cobain y Nirvana han sido dos de los nombres protagonistas de las noticias. La leyenda del rock y su banda volvieron a estar en el centro de atención, luego de se destapara una teoría sorprendente sobre su fallecimiento.

Según reveló un nuevo informe, este vocalista habría sido víctima de homicidio, por lo que su deceso no se trataría de un deceso como se había creído inicialmente.

A pesar de esto, el caso no sería reabierto, aunque esta versión ha conmocionado y llenado de sorpresas a todos los seguidores de Nirvana en el mundo.

Más noticias: Revelan que la muerte de Kurt Cobain se habría tratado de un homicidio: esto es lo que se sabe

Entorno a este tema, les hablaremos sobre ‘All Apologies’, una de las canciones más enigmáticas de Nirvana, en la que Kurt Cobain parece haber predicho su muerte.

La canción de Nirvana en la que Kurt Cobain habría predicho su muerte

Para nadie es un secreto que el fallecimiento de Kurt Cobain fue uno de los hechos que más conmocionó a los amantes del rock en la década de los ’90’s.

Este artista fue líder de una banda inolvidable como Nirvana, y a su vez, dejó varias interpretaciones y letras que resultaron por convertirse en himnos.

El suicidio de Kurt Cobain se convirtió en un hecho trágico para la cultura del rock. Esto sobre todo por lo sombrías que podían ser algunas de las canciones de Nirvana.

De hecho, antes de estas nuevas teorías referentes a un homicidio en su caso, hubo varias canciones que dejaban ver posibles predicciones de Kurt Cobain respecto a su muerte.

En esta ocasión hablaremos sobre una de ellas y se trata de ‘All Apologies’. Esta canción fue lanzada en 1993, y formó parte del icónico disco ‘In Utero’.

En la letra de esta canción, Kurt habla sobre disculparse al no haber podido ser un ser humano normal, y que le gustaría ser como los demás, sin sentir ansiedad ni los elementos que atormentaban su cabeza.

Más noticias: Subastan guitarra de Kurt Cobain, en medio de rumores sobre su muerte: este es el precio que tendría

Incluso, en esta canción Cobain habla sobre sentirse por fin en calma al estar con el sol, y enterrado. Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de esta canción en español.

Letra de ‘All Apologies’ de Nirvana en español

¿Qué más debería ser?

Todas las disculpas

¿Qué más podría decir?

Todos son gay

¿Qué más podría escribir?

No tengo el derecho

¿Qué más debería ser?

Todas las disculpas

En el Sol

En el Sol me siento uno

En el Sol (x2)

Casado, enterrado

Quisiera ser como tú

Fácil de entretener

Encuentra mi nido de sal

Todo es mi culpa

Me llevaré toda la culpa

Vergüenza azul verde mar

Quemaduras de Sol, quemaduras por congelación

Ahogándome en las cenizas de su enemigo

En el Sol

En el Sol me siento uno

En el Sol

En el Sol

Casado, enterrado (bis)

Sí, sí, sí, sí

En esencia, eso es todo lo que somos (X14)