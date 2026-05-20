¿Metallica tendrá concierto en Colombia? Estas son las pistas que emocionan a los fans

El rock y el metal siguen más vigentes que nunca, así que importantes bandas como Megadeth o Metallica han demostrado que aún tienen mucho que contar a sus seguidores. Hace unas semanas se dio a conocer que las bandas harían una gira por diferentes países del mundo, en donde, sin duda, querían llegar a conquistar a todo su publico.

Pero en el caso de Metallica, llamó mucho la atención que países como Colombia, Argentina, Brasil, entre otros, se quedaran por fuera de su gira. De hecho, en el listado de lugares que van a visitar solo se encuentran algunos lugares de Europa y Estados Unidos, en especial Las Vegas, donde dará un show totalmente diferente a lo que se ha visto.

Leer más: Jason Newsted reveló la verdadera razón por la que dejó Metallica: “Iba a morir”

Sin embargo, en las últimas horas la gira de la banda volvió a ser noticia, pero en esta oportunidad, por algunos espacios que se empezaron a ver entre las fechas que tienen los artistas en Europa y Estados Unidos a finales del 2026 e inicios del 2027. Aunque se creía que ellos pasarían de una ciudad a otra, descansando tan solo tres a cuatro días, en su lista de ciudades por visitar se ve un gran vacío.

¿Metallica tendrá concierto en Colombia? Estos son los rumores

La gira de promoción del álbum ’72 Seasons’ de Metallica se convirtió en uno de los más importantes en la historia del rock, esto después de que llenaran varios de los estadios más grandes. Además, la banda se encargó de mostrar un setlist completamente diferente cada noche, logrando que los asistentes puedan vivir un concierto diferente en cada ciudad.

A mayo del 2026, las fechas de los conciertos de Metallica que se van a realizar en el 2026 y 2027 ya han sido confirmadas y Sudamérica sigue sin aparecer. Sin embargo, según han informado varios medios internacionales, el espacio de varias semanas que hay entre las presentaciones hace que los artistas puedan visitar algunos países adicionales en el 2027.

Seguir leyendo: Así fue el primer concierto de Metallica en 2026: clásicos, nostalgia y una noche histórica

De hecho, el medio de comunicación ‘El Tiempo’ dio a conocer que ya habría varias promotoras trabajando con el fin de traer a la banda al país en los próximos meses. Esto no sería algo fácil, teniendo en cuenta su agenda, pero no solo eso, sino que también deben tener presente que ellos actualmente están únicamente haciendo shows en estadios.

Incluso, algunos expertos han hablado sobre todo lo que son las giras de este tipo de bandas de rock que tienen gran acogida en Sudamérica. Por esta razón, en algunas ocasiones han tomado la decisión de dejar ciudades como Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, entre otras, para el final de su recorrido, algo que se podría confirmar en las próximas semanas, pero de lo que ahora no se tiene mucha información.