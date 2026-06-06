La canción de rock que se estrenó en 1977, dura 17 minutos y es todo un éxito; sonó 300 veces en vivo

Sin duda, el rock es uno de los géneros más importantes y populares en todo el mundo durante los últimos años. Sin embargo, hay quienes se han quedado con los clásicos que se estrenaron hace varios años, pero siguen siendo un éxito, posicionándose entre los más escuchados pese a sus ritmos y larga duración.

La canción más larga de rock fue estrenada en 1977 con una duración de un poco más de 17 minutos. Aunque en su lanzamiento muchos pensaron que se trataba de algo que no iba a funcionar, la acogida de los fans fue superior, dejándola como una de las más escuchadas en la historia de esta música.

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¿Cuál es la canción más larga de rock que se estrenó en los años 70?

Grateful Dead logró hacer algo que nadie pensaba que era posible, pues se fue contra sus pensamientos para crear algo en vivo que nadie se esperaba. No solo hizo una canción de 17 minutos, sino que presentó una combinación de ritmos y arreglos propios que sin duda destacaron su música en tan solo los primeros días tras su estreno.

Se trata de Terrapin Station, un éxito que para muchos es “una obra de arte del rock” que se convirtió en uno de los éxitos que logró consolidar a la industria y a la banda. La composición estuvo a cargo de Jarry García y Robert Hunter, quienes duraron varias horas en un estudio trabajando por conseguir sacar algo diferente.

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Hunter contó en varias entrevistas que la letra la escribió en medio de una tormenta eléctrica que ocurrió en San Francisco en Estados Unidos; sin esperarlo, la melodía llegó a su mente y decidió empezar a escribir con el fin de sacar una obra diferente. Al encontrarse con sus compañeros, se dio cuenta de que esto sería toda una fusión creativa, en donde se iban a narrar vivencias e historias de soldados que habían vivido varios momentos de guerra.

Aunque en ocasiones mencionaron que esto no habría sido el resultado esperado, pues los artistas tenían algo en mente completamente diferente y los sonidos no eran los habituales de la banda. Pero todo salió mejor de lo que esperaban; se convirtió en algo indispensable de su repertorio que tocaron más de 300 veces en vivo.