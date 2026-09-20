Metallica podría hacer historia junto a una leyenda del terror: ¿Qué prepara John Carpenter?

Metallica habría recibido una interesante propuesta de parte de uno de los directores más icónicos del mundo del terror. Se trata de John Carpenter, director reconocido por emblemáticas películas como ‘Halloween’, ‘La niebla’ y ‘El príncipe de las tinieblas’.

¿Metallica está cerca de colaborar con uno de los directores más importantes de la historia?

Fue hace poco, en entrevista con la revista Metal Hammer, que el aclamado cineasta señaló su interés en poder colaborar con Metallica para dirigir su próximo video musical. Carpenter aseguró que siente una gran admiración por la banda y por su trayectoria musical. Incluso, reveló que fue influenciado por su hijo para escuchar a la agrupación. Así que, sí, también tiene una conexión muy especial con ellos.

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Compartió que su gusto por la música de Metallica se inició en el momento en que escuchó ‘Enter Sandman’, hace más de 30 años. Al respecto, señaló: “A todos nos encantó cuando salió. Ese disco es sencillamente fantástico. Y lo son, ¿verdad? Eran un grupo enorme, pero ese disco me encantó porque me permitió descubrirlos”.

Pero no terminó ahí, en breve añadió: “La verdad es que nunca los he visto en directo. Aunque, si me lo pidieran, no dudaría en dirigir un videoclip para Metallica“. ¿Lo veremos dirigiendo el próximo videoclip de la agrupación? No se sabe, pero sería una apuesta muy interesante.

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Y es que el director, de hecho, tiene un amor profundo por la música y un gran respeto hacia ella. No muchos lo saben pero ha compuesto la banda sonora de casi todas sus películas. En paralelo a su carrera en el cine publicó algunos álbumes independientes junto a su hijo, Cody, uno de ellos titulado ‘Cathedral’.

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