El mejor disco de Metallica en la historia, según expertos: “no volvieron a sonar igual”

Metallica es una de las de bandas más grandes en la historia del metal. La trayectoria de este grupo ha sido una de las más icónicas de la industria musical en los últimos años, gracias a su capacidad de encapsular potencia en sonidos legendarias.

El éxito de esta agrupación fue construido de gran forma desde la década de los ’80’s. Parte de su éxito ha sido cimentado con discos de notable reconocimiento que, de hecho, han sido capaces de romper récords brillantes para la música.

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A causa de esto, elegir un solo disco de Metallica como el mejor resulta complejo. No obstante, recientemente expertos se atrevieron a elegir una producción de esta banda como la mejor de su historia, y aquí les revelamos cual es.

El mejor disco de Metallica en la historia, según expertos

Metallica cuenta con uno de los catálogos más resaltantes de todo el metal en cuanto a lo que se refiere a álbumes. Varios discos de este este grupo han dejado a sus fanáticos con la boca abierta.

El recorrido de este grupo es uno de los más brillantes de toda la industria. De hecho, este grupo tiene el hito de haber conseguido lanzar el álbum más vendido en la historia del heavy metal.

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Aun así, los éxitos discográficos de Metallica no se definen a 1. Esta banda ha lanzado una cantidad importante de recopilaciones legendarias desde sus inicios.

De hecho, ‘Louder’, uno de los portales más reconocidos de internet sobre metal posicionó de mejor a peor los discos de Metallica. El resultado fue el siguiente:

1- ‘Master of Puppets’

2- ‘Ride The Lightning’

3- ‘The Black Album’

4- ‘…And Justice For All’

5- ‘Kill ‘Em All’

6- ‘Load’

7- ’72 Seasons’

8- ‘Hardwired…To Self-Destruct’

9- ‘Death Magnetic’

10- ‘Reload’

11- ‘St. Anger’

En esta larga lista, sin lugar a dudas, el líder indiscutible fue ‘Master of Puppets’. Este álbum fue uno de los más grandes del metal.

De acuerdo con ‘Louder’, este álbum resultó por ser icónico, gracias a un sonido que redimensionó el metal, y que le dio un concepto al género.

Este mismo portal explicó que esta banda nunca volvió a sonar igual, pero, este disco les sirvió para quedar como uno de los principales éxitos grabados en la historia de la música.