Gane boletas para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá ¡Participe aquí!

El concierto de Imagine Dragons es uno de los más esperados por los colombianos y amantes del rock. Este próximo 17 de octubre de 2025, la banda estadounidense reunirá a miles de fanáticos en el Vive Claro Distrito Cultural, donde escucharán sus temas más exitosos como ‘Believer’, ‘Thunder’ y otros más.

Sin embargo, muchas personas quedaron por fuera y sin la posibilidad de vivir la experiencia de escuchar a la banda en vivo. Por eso, aquí le explicaremos lo que debe hacer para ganar una boleta para ver a Imagine Dragons en Radioacktiva, la única emisora de rock en Colombia.

Gane boletas para Imagine Dragons: cómo participar

Radioacktiva lo lleva al concierto de Imagine Dragons siguiendo unos sencillos pasos. El primer requisito es que los aspirantes deberán demostrar que son verdaderos fanáticos de la banda estadounidense.

Es importante que usted registre sus datos personales como Nombre Completo, Cédula, Celular y Correo Electrónico. Revise bien la información que adjunta, pues se le contactará por ese medio y se validará la información con su cédula en dado caso de resultar ganador.

Una vez haga esto, debe responder una serie de preguntas que definirán si usted es un verdadero fanático de Imagine Dragons y, de ser así, podría estar este viernes 17 d eoctubre disfrutando dle show.

Se premiará a dos personas, quienes serán contactados y de no responder el día calendario siguiente después de ser contactado, se le otorgará el premio al concursante siguiente que cumpla con los requisitos de la presente Actividad.

Se entregarán 2 entradas sencillas para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá el 17 de octubre de 2025. La fecha del concurso será desde este jueves 16 hasta la fecha del concierto, tenga en cuenta los términos y condiciones que se encuentran radioacktiva.com. ¿Cree usted ser un verdadero fanático? Póngalo a prueba y gane su entrada.