Malas noticias para los fans de GTA: estas consolas no podrán jugar GTA 6 en su lanzamiento

GTA 6 tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 y, hasta el momento, está confirmado únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One no podrán jugar GTA 6 desde su lanzamiento, ya que no se han anunciado versiones para estas consolas.

La compañía tampoco ha confirmado una versión para PC ni para Nintendo Switch 2. Por ahora, las únicas plataformas anunciadas oficialmente son PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Esto representa una diferencia importante frente a GTA 5, que sí llegó a consolas de generaciones anteriores. En el caso de GTA 6, se decidió enfocar su lanzamiento inicial en equipos más recientes.

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¿Por qué GTA 6 no llegará a esas consolas?

El videojuego promete un mundo abierto más detallado, gráficos avanzados y una experiencia de gran escala.

Adaptar un título de estas características a consolas de una generación anterior podría representar un reto técnico y limitar algunas de sus funciones. Esta es una posible explicación y no una razón confirmada oficialmente por el estudio.

Por ahora, quienes quieran jugar GTA 6 desde el día de su lanzamiento deberán contar con una PlayStation 5, una Xbox Series X o una Xbox Series S.

¿GTA 6 llegará después a otras plataformas?

No se ha confirmado una fecha para una posible versión de GTA 6 en PC, PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch 2.

Por eso, cualquier anuncio sobre una llegada posterior a esas plataformas debe tomarse con precaución hasta que la compañía publique información oficial.

Lo que sí está confirmado es que la nueva entrega de Grand Theft Auto llegará primero a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026.

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