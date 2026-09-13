¿Cómo deciden quién gana el Balón de Oro 2026? Votación explicada, según la FIFA

El Balón de Oro generó una gran expectativa el pasado 8 de septiembre. El icónico galardón del balompié internacional se prepara para entregar una nueva edición de su legendario trofeo para el mejor jugador del mundo.

Esta premiación ha generado gran emoción por ver a varias estrellas con la ansiedad de llevarse este legendario premio. De hecho, la expectativa por el Balón de Oro quedó demostrada con la revelación de sus nominados.

En caso de que usted sea uno de los emocionados por la entrega de este galardón, aquí le tenemos la lista de nominados, y también el criterio para elegir al ganador.

Lista de nominados al Balón de Oro 2026

El 2026 ha sido un año lleno de emociones gracias al fútbol. Varias figuras han destacado, al punto de convertirse en principales estrellas del balompié a nivel internacional.

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Gracias al nivel demostrado, algunos nombres se perfilan como favoritos para llevarse el Balón de Oro de este año. Los nominados por la organización fueron:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Erling Haaland

Gabriel Magalhaes

Harry Kane

Achraf Hakimi

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Marquinhos

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

Joao Neves

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

Ferrán Torres

William Saliba

Dayot Upamecano

Vitinha

Vinicius Júnior

Estos 30 jugadores batallarán para llevarse este premio, que en su última edición fue ganado por Ousmané Dembélé, quien se llevó este galardón tras haber sido campeón de Champions League con el Paris Saint-Germain.

En este año volvió a repetir esta conquista, no obstante, otros nombres buscarán arrebatarle este premio, como es el caso de Kylian Mbappé, Rodri o Erling Haaland, quienes también sueñan con llevarse el destacado galardón.

¿Cómo se decide el ganador del Balón de Oro?

Si usted es uno de los grandes amantes del Balón de Oro y quiera saber como se entregará este año. Le contamos que este se otorgará a partir de una votación.

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En ella participarán 100 periodistas, pertenecientes a los 100 países mejor rankeados por FIFA. Ellos darán una lista de los 10 mejores jugadores de esta lista de 30.

A partir de su decisión se otorgará una cantidad de puntos por cada lugar:

Puesto 1: 15 puntos

Puesto 2: 12 puntos

Puesto 3: 10 puntos

Puesto 4: 8 puntos

Puesto 5: 7 puntos

Puesto 6: 5 puntos

Puesto 7: 4 puntos

Puesto 8: 3 puntos

Puesto 9: 2 puntos

Puesto 10: 1 punto

Entre la sumatoria de todos los votos se dará el orden definitivo de los jugadores en esta premiación.