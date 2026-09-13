Cúcuta Deportivo vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO al ‘albiazul’ en Liga BetPlay

Millonarios atraviesa un momento clave en su participación en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de la capital confía en escalar posiciones, para así poder convertirse en uno de los candidatos a ganar el torneo nacional.

Para ello deberá superar una serie de encuentros de gran importancia en los próximos días. El primero de estos será ante el Cúcuta Deportivo, un equipo que ha sorprendido a varios en este torneo.

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En caso de que no quiera perderse ni un detalle de este encuentro que moverá pasiones en el FPC, aquí les contamos todo lo que debe saber.

Cúcuta Deportivo vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO

Millonarios ha vivido días de cambios en las últimas semanas. El equipo de la capital cambió de dirección técnica, luego de la salida de Fabián Bustos y la llegada de Alberto Gamero.

Este movimiento ha generado ilusión en el futuro de este semestre para el equipo ‘albiazul’. Sin embargo, este fin de semana afronta uno de sus choques más desafiantes.

El equipo ‘albiazul’ deberá medirse al Cúcuta Deportivo en condición de visitante, con la intención de sumar 3 puntos que le permita mejorar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el equipo de Norte de Santander ha sido una de las revelaciones de la actual campaña. Luego de su llegada a esta categoría, el equipo ‘rojinegro’ ha apretado esfuerzos con el objetivo de salvarse del descenso.

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Este partido será en uno de los estadios más exigentes de la nación, por lo que el resultado no será sencillo de conseguir. De hecho, el Cúcuta Deportivo ha sumado puntos valiosos que le han permitido respirar, pero ante Millonarios volverá a salir con la ambición de dar la sorpresa.

Con este contexto, el encuentro será uno de los más emocionantes, a la espera de presentar a dos equipos que llegan con la obligación de ganar.

Hora y dónde ver EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Millonarios

En caso de que quiera disfrutar del Fútbol Profesional Colombiano, este encuentro dejará una gran cantidad de emociones. El partido está pautado para el próximo domingo 13 de septiembre, en un choque que será clave para ambos clubes.

El puntapié inicial será a las 8:15p.m., en caso de que desee seguirlo en vivo deberá sintonizar la señal oficial de WinSports+.