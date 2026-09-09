Ella es Manni Pérez, la actriz latina que inspiró a Lucia, protagonista de GTA VI: ¿Se parece al videojuego?

Lucia, protagonista de ‘Grand Theft Auto VI’ se prepara para su gran salto a la fama en la industria del ‘gaming’. Este título ha generado gran expectativa, al punto de ser el videojuego más anhelado de este 2026 a nivel mundial.

Este lanzamiento por parte de Rockstar Games promete una cantidad enorme de innovación, y detalles que encantarán a todos los amantes de la saga de ‘GTA’.

Si usted es uno de los que esperan este título de manera ansiada, sabrá que la expectativa por Jason y Lucia es total. Ambos serán los protagonistas de este videojuego.

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Estos personajes están inspirados en icónicos actores que han sido parte del ‘gaming’. De hecho, aquí les contamos cual es la actriz que está detrás de la creación de Lucia.

Ella es Manni Pérez, la actriz latina que inspiró a Lucia, protagonista de GTA VI

Para nadie es un secreto que GTA V fue todo un éxito. Parte del brillo de este videojuego surgió por el éxito de sus personajes protagonistas del modo historia.

Michael, Trevor y Franklin encantaron a todos los fanáticos del ‘gaming’, inspirados en actores de escena. Con el gran lanzamiento de la sexta parte volverá a ocurrir.

Lucia es una de las protagonistas de este título, una mujer de rasgos latinos, que vivirá gran acción en este videojuego. La apariencia y nombre de este personaje ya se ha viralizado notablemente.

Sin embargo, algo que muchos no saben es la actriz en la que está inspirada esta actriz. Se trata de Manni Pérez, una mujer con ascendencia caribeña.

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Esta intérprete inspiró a Lucia, por lo que ha empezado a acumular varios seguidores en sus redes sociales. Allí la joven comparte varias fotografías de su día a día.

Esta mujer de 34 años ha generado gran cariño por parte de los amantes del videojuego, tal y como se nota en los comentarios de cada una de sus publicaciones.

Sin lugar a dudas, su presencia en este título será brillante, por lo que miles de amantes del ‘gaming’ esperan el gran lanzamiento el próximo 19 de noviembre.