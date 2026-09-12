¿Cuándo sale a la venta EA Sports FC 27? Fecha de acceso anticipado y lanzamiento oficial

La espera por la nueva entrega del popular videojuego de fútbol está a punto de terminar. EA Sports FC 27 ya tiene fecha de lanzamiento y los jugadores podrán entrar a la cancha virtual desde septiembre, aunque algunos tendrán la posibilidad de hacerlo una semana antes.

La diferencia estará en la edición que elijan los usuarios. Mientras quienes tengan acceso anticipado podrán comenzar a jugar desde el 18 de septiembre de 2026, el lanzamiento mundial para el resto de jugadores será el 25 de septiembre.

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¿Cuándo comienza el acceso anticipado de EA Sports FC 27?

El acceso anticipado comenzará el 18 de septiembre de 2026, siete días antes del lanzamiento mundial del videojuego.

Esta opción estará disponible para quienes adquieran las ediciones Ultimate Edition o Ultimate Plus Edition, por lo que podrán comenzar a jugar antes que quienes compren la edición estándar.

Los jugadores que quieran tener una semana adicional para probar las novedades del título podrán hacerlo desde mediados de septiembre.

¿Cuándo sale oficialmente?

El lanzamiento mundial de EA Sports FC 27 será el 25 de septiembre de 2026. Desde ese día, el videojuego estará disponible para los jugadores que hayan adquirido la edición estándar.

Para quienes no tengan acceso anticipado, esta será la fecha en la que podrán comenzar oficialmente su nueva temporada virtual y disfrutar de la nueva entrega de la franquicia.

Así, las dos fechas principales que deben tener en cuenta los jugadores son el 18 de septiembre para el acceso anticipado y el 25 de septiembre para el lanzamiento oficial. Además de las novedades habituales en jugabilidad y modos de juego, EA Sports FC 27 incorporará nuevas experiencias para los jugadores.

Una de ellas será The Grounds, un nuevo espacio social de fútbol que busca ofrecer una alternativa a los tradicionales partidos competitivos. Esta experiencia estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

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