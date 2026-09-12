Poligamia: la historia detrás de ‘Mi generación’, la canción que retrató a Colombia

Antes de convertirse en uno de los artistas más reconocidos de Colombia, Andrés Cepeda fue el vocalista de Poligamia, una banda de rock bogotana que estuvo activa entre 1989 y 1998 y que logró llevar varias de sus canciones a la radio nacional. Entre ellas estaba ‘Mi generación’, uno de los clásicos de la agrupación.

La canción apareció en el segundo trabajo discográfico de Poligamia, ‘Vueltas y vueltas’, publicado en 1995. El álbum también incluyó temas como ‘Confusión’ y ‘Fue solo amor’, pero ‘Mi generación’ terminó convirtiéndose en una de las canciones más recordadas de aquella etapa.

Sigue Leyendo: ¿Cuáles son las bandas de rock que se presentarán en el Festival Cordillera 2026?

Una canción que habla de crecer en Colombia

‘Mi generación’ no cuenta una historia de ficción. La canción está construida a partir de recuerdos y acontecimientos que marcaron a quienes crecieron en Colombia durante las décadas de los 70, 80 y 90.

La letra comienza con el recuerdo del nacimiento del narrador en 1973 y rápidamente lleva la historia hacia una Bogotá y una Colombia atravesadas por cambios sociales, violencia y transformaciones políticas.

El propio Cepeda ha explicado que ‘Mi generación’ habla de su vida en la ciudad. El cantante señaló que la canción de Poligamia está relacionada con su experiencia en Bogotá y con la identidad que ha mantenido presente a lo largo de su carrera.

Del Palacio de Justicia a Lucho Herrera

Una de las características más particulares de la canción es que mezcla recuerdos cotidianos con acontecimientos que quedaron registrados en la historia de Colombia.

La letra menciona la toma de la Embajada de República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia, mientras también recuerda a Lucho Herrera y su triunfo en el ciclismo. Son referencias que permiten ubicar al narrador dentro de una época específica del país.

También aparece la Constitución de 1991, mientras que la música y la cultura juvenil de aquellos años entran en la historia cuando la canción recuerda la llegada del rock en español a las nuevas generaciones.

Poligamia todavía era una banda joven dentro de la escena bogotana. El grupo había comenzado su recorrido años antes y consiguió consolidarse como una de las agrupaciones de rock colombianas de aquella época.

Cepeda ha recordado que canciones como ‘Mi generación’ y ‘Desvanecer’ fueron grabadas a comienzos de los años 90 y que, con el paso del tiempo, continuaron siendo parte de su historia musical.

Más noticias: Festival Cordillera 2026: horarios y programación de artistas para HOY 12 de septiembre