Luto en el metal: leyenda del género falleció a los 63 años de edad, así lo confirmó su banda

El metal se ha puesto de luto este 1 de octubre, a causa de una noticia que ha estremecido a toda la industria. Conrad Lant, una de las grandes leyendas del subgénero black de este estilo sonoro falleció este jueves.

‘Cronos’ como se le conocía dentro de la industria, construyó un legado enorme en el mundo de la música, gracias a su papel en Venom, una banda de gran reconocimiento en el género.

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Esta noticia fue confirmada por la propia agrupación, y por el hijo de este músico, y aquí les contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

‘Cronos’, leyenda del black metal, fallece a sus 63 años

Indudablemente, el black metal es una de las subdivisiones de este estilo sonoro más disfrutadas en la historia de este género musical. Este estilo se ha ganado el cariño de miles de personas, gracias a varias badnas legendarias.

Sin lugar a dudas, una de ellas es Venom, uno de los grupos más representativos de este estilo, el cual cuenta con el apoyo de miles de personas en la industria, tal y como se demostró este 1 de octubre.

La banda comunicó a través de sus redes sociales el triste fallecimiento de Conrad Lant, bajista y cantante de la agrupación también reconocido en la industria como ‘Cronos’.

El deceso de este artista se reveló a través de un sentido comunicado, en el que la banda transmitió el luto hacia sus fanáticos:

“Con profunda tristeza y el corazón roto, les comunicamos el fallecimiento de Conrad “Cronos” Lant. Durante más de cuatro décadas, la voz, el bajo y la visión de Conrad fueron el alma de Venom” dijo el comunicado.

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Esta noticia ha llenado deluto a miles de fanáticos, quienes siguieron el recorrido de la banda por largos años, a partir de un recorrido que inició en los ’80’s.

Desde esa década, la agrupación logró enamorar a miles de personas, sobre todo por un estilo inolvidable, y el talento de ‘Cronos’, quien se ganó, para muchos, el apodo de ‘El Padre del Black Metal’.

Sin lugar a dudas, esta noticia ha entristecido a miles de fanáticos, quienes agradecieron el legado de este artista y de su banda dentro del mundo del metal como estilo musical.