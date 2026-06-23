Lumumba Vea: ¿Quién es y por qué se queda quieto en los partidos? La curiosa historia viral

Lumumba Vea será uno de los grandes protagonistas del partido de HOY entre Colombia y la República Democrática del Congo. Este icónico fanático se ha hecho sumamente viral en las redes sociales, y finalmente hará su llegada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego de su notable ausencia en el comienzo de la travesía de este combinado, Lumumba Vea estará presente en el partido de Colombia, tal y como se confirmó con su llegada a territorio mexicano.

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Si no conoce la historia detrás de este icónico personaje del mundo del fútbol, aquí les contamos el trasfondo del gran fanático de República del Congo.

¿Quién es Lumumba Vea?

Sin lugar a dudas, República Democrática del Congo ha sido uno de los protagonistas más sorprendentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde su gran debut el equipo africano marcó tendencia, al igualar ante Portugal.

La clasificación de este combinado a la gran justa encantó a todos. No obstante, hay un detalle que los hizo más populares en redes sociales, y es Lumumba Vea.

Este es un hincha que simula ser una estatua en medio de la grada. El fanático cuyo nombre es Michel Nkuka Mboladinga toma altura en los partidos y se queda quieto durante el encuentro.

El aficionado de RD Congo que se la pasa como una estatua durante todos los partidos por fin pudo viajar a México, y estará mañana en el partido de su selección contra Colombia.



No era Mundial sin este CHAD, ahora sí ya estamos completos. pic.twitter.com/gvVbBJ4V7J — Roberto Haz (@tudimebeto) June 22, 2026

Esta es una imitación a la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, República Democrática del Congo. Este fue un lider nacionalista de dicho país, quien fue asesinado en 1961, y nombrado héroe nacional pocos años después.

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El propio Nkuka asegura que este tributo es una forma de resaltar la dignidad, la libertad, y la soberanía de la República Democrática del Congo, en un escenario tan grande como este.

¿A qué hora es el partido?

En caso de que usted quiera ver este partido al detalle, les contamos que tendrá lugar este 23 de junio. El gran puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 9:00 p.m. de Colombia.