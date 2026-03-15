Vive Latino 2026: horarios y artistas que tocarán este domingo

El Vive Latino 2026 vive este domingo 15 de marzo su segunda jornada en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. El festival, uno de los más importantes de la música en Latinoamérica, reúne a decenas de artistas en cinco escenarios y promete conciertos que se extenderán hasta la madrugada.

Entre los shows más esperados del día destacan varias leyendas del rock y la música alternativa.

La banda The Smashing Pumpkins será una de las principales atracciones de la noche con un show programado cerca de la medianoche. También subirán al escenario los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, mientras que el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, tendrá su propia presentación en el festival.

Otros artistas destacados del domingo incluyen a Fobia, The Mars Volta, Allison y Steve Aoki, que pondrán ritmo a los diferentes escenarios del evento.

Así quedan algunos horarios del festival

El festival arranca desde la primera parte de la tarde con artistas emergentes y nuevas propuestas, mientras que las bandas principales se presentan en la noche.

Entre algunos de los horarios destacados del domingo están:

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Fobia – 19:30

The Mars Volta – 20:35

TomMorello– 21:50

Los FabulososCadillacs– 21:40

TheSmashingPumpkins – 23:05

Steve Aoki – 00:05

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Los conciertos se reparten entre escenarios como Amazon Music, Amazon, Telcel y varias carpas alternativas dentro del recinto.

Uno de los festivales más grandes de Latinoamérica

El Vive Latino reúne cada año a miles de personas y se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del continente. En su edición 2026 mezcla rock, música alternativa, electrónica y propuestas latinas en un mismo cartel.