Symphony X vuelve a Bogotá: precios de boletas y detalles del concierto

Los fanáticos del metal progresivo en Colombia tienen una cita imperdible. La banda estadounidense Symphony X confirmó su regreso a Bogotá con un concierto especial para celebrar su aniversario, un show que promete riffs técnicos, potencia y clásicos que han marcado la historia del género.

El concierto de Symphony X se realizará el 25 de marzo de 2026 en el Royal Center, uno de los escenarios más importantes para conciertos de rock y metal en la capital.

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La presentación forma parte de una gira internacional con la que la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el que se ha convertido en una de las agrupaciones más influyentes del metal progresivo.

El evento abrirá puertas desde las 4:00 p. m., mientras que el concierto está programado para iniciar sobre las 5:00 p. m..

Precios de las boletas

Las entradas para ver a Symphony X ya están disponibles en plataformas oficiales de venta de boletería.

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Dependiendo de la ubicación dentro del recinto, los precios varían, con opciones para diferentes presupuestos de los fans del metal que quieren ver a la banda en vivo.

Además, existe una experiencia especial para los seguidores más fieles: un Meet & Greet que permite conocer a los integrantes de la banda, tomarse una foto y obtener artículos firmados. Este pase VIP tiene un valor aproximado de 470.000 pesos colombianos y no incluye la entrada al concierto.

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Un show especial para fans del metal progresivo

Durante el concierto, se espera que la banda interprete algunos de sus temas más conocidos, incluyendo canciones que marcaron su carrera y que los convirtieron en referentes del género.

La agrupación liderada por el guitarrista Michael Romeo y el vocalista Russell Allen ha construido una reputación mundial gracias a su mezcla de metal, técnica instrumental y composiciones épicas.

Un concierto esperado por los metaleros en Colombia

El regreso de Symphony X se suma a la agenda de conciertos de rock y metal que tendrá Colombia durante 2026, un año que promete grandes shows para los fans del género.

Para quienes siguen a la banda desde hace años, este concierto será una oportunidad única para escuchar en vivo algunos de los himnos del metal progresivo.