¿Cuál es la última actualización de Minecraft para 2026? Añadió función que millones esperaban

La última actualización de prueba de Minecraft, correspondiente a la versión Bedrock Preview 26.40.30, introdujo varias novedades, pero dos de ellas se llevaron toda la atención. Los cojines (Cushions) para sentarse y las camas de paja Straw Beds. Un nuevo tipo de cama que permite dormir sin cambiar el punto de reaparición del personaje.

Uno de los cambios más comentados es la llegada de los cojines, un objeto decorativo con el que los jugadores finalmente podrán sentarse, una función que la comunidad llevaba solicitando desde hace más de 15 años. Los cojines estarán disponibles en 16 colores y podrán colocarse como parte de la decoración de casas, campamentos y otras construcciones.

Otra de las novedades es la Straw Bed o cama de paja. A diferencia de una cama tradicional, este objeto permite pasar la noche y recuperar energía sin modificar el punto de reaparición del jugador, algo pensado especialmente para quienes exploran largas distancias o montan campamentos temporales. Además, es de un solo uso y no puede utilizarse en el Nether ni en el End.

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Más cambios en el juego

La actualización también incorpora nuevos campamentos abandonados que pueden aparecer de forma natural en algunos biomas y ajustes para mejorar la experiencia de exploración. Como ocurre con las versiones Preview y Snapshot, Mojang continúa probando estas funciones antes de incluirlas en una actualización estable para todos los jugadores.

Por ahora, estas novedades forman parte de las versiones de prueba de Minecraft Bedrock y podrían recibir cambios antes de su lanzamiento definitivo. La compañía mantiene su estrategia de lanzar primero las funciones en versiones experimentales para recoger los comentarios de la comunidad antes de integrarlas al juego principal.

La historia de Minecraft

Nació como un proyecto de mundo abierto basado en bloques. Tras su lanzamiento oficial en 2011, su éxito explosivo en YouTube lo convirtió en el videojuego más vendido de la historia y en 2014 fue adquirido por Microsoft.

Fue inspirado en juegos como Infiniminer y RubyDung, Notch creó un prototipo llamado “Cave Game” en mayo de 2009. Poco después, fundó el estudio Mojang para desarrollar un juego donde los jugadores pudieran sobrevivir, recolectar recursos y construir prácticamente cualquier cosa en mundos generados aleatoriamente.

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