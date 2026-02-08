¿Cuánto cuesta el SOAT 2026 para moto eléctrica? Potencia en la que aplica y otros detalles clave

Con el inicio del 2026, muchos propietarios de mosotros eléctricas están al pendiente de cuál será el valor del SOAT y que condiciones aplican para su vehículo. Este seguro obligatorio no solo protege a los conductores en cado de un accidente de tránsito, sino que también es un requisito para que el vehículo pueda circular.

En el caso de las motos eléctricas, el costo y la aplicación del SOAT dependen de la potencia del vehículo y otras características específicas, por lo que es importante conocer todos los detalles para cumplir con la ley y evitar sanciones. En este artículo le contamos todo lo que necesitas saber sobre el seguro obligatorio, desde su precio hasta los criterios clave que debe tener en cuenta.

¿Cuánto cuesta el SOAT 2026 para moto eléctrica?

El 2026 trajo cambios importantes en el SOAT para motos eléctricas. Con el aumento del salario mínimo, los conductores debían tener en cuenta que esto impactaría directamente el valor del seguro obligatorio, incluyendo el de los ciclomotores. A continuación le contamos a detalle los precios, según las características del vehículo.

Si su moto eléctrica es de tipo estándar, el SOAT resulta mucho más económico en comparación con una moto de gasolina. Este seguro tiene un valor de $124.100, el precio mínimo establecido por el gobierno, como un incentivo a los propietarios que contribuyen a reducir la contaminación y porque, gracias a su velocidad limitada, representan un menor riesgo de accidentes graves.

Si tu moto tiene más de 350 vatios (W), ya no es considerada un ciclomotor ante la ley, pues ya se convierte en un vehículo motorizado. La ‘frontera’ es el límite de los 4 kW, es decir que, si estás por debajo pagar el valor mencionado anteriormente. Pero si su moto es de alto rendimiento y lo supera, automáticamente el sistema le va a cobrar como si tuviera una moto de 200cc o más, porque asumen que va más rápido y el riesgo es mayor.

En 2026, las cámaras de fotodetección y los agentes están muy pendientes de las placas amarillas de las eléctricas, por lo que se importante cumplir con el pago de la responsabilidad. La multa por no cumplir con este rquisito es de 1.7 millones de pesos, unas 14 veces más de lo que vale seguro.