Jhon Viáfara queda en libertad tras cumplir su condena en Estados Unidos y regresa a Colombia

Luego de cumplir su condena en Estados Unidos, el exfutbolista colombiano Jhon Viáfara quedó en libertad y regresó al país, cerrando así un capítulo judicial que lo mantuvo varios años fuera del foco deportivo. Su retorno a Colombia ha generado reacciones y expectativa. Muchos es tan al tanto por su pasado en el fútbol profesional como por lo que viene ahora en su vida personal.

Tras estar seis años en prisión, el jugador regresó al país luego de recibir una condena impuesta por la Corte del Distrito Este de Texas. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación fue la encargada de anunciar la situación judicial del exfutbolista, quien ahora ya goza de su libertad.

“Contra Viáfara y los demás capturados hay un pedido de extradición de la Corte del Distrito Este de Texas, por el delito federal de tráfico de narcóticos. El requerimiento judicial señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del pacífico colombiano con destino a Centroamérica”, mencionó la Fiscalía.

Jhon Viáfara vuelve a Colombia tras cumplir condena en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos extraditó al exfutbolista colombiano Jhon Viáfara en enero de 2020, tras cumplir condena por narcotráfico y concierto para delinquir, y él regresó a su país. El exportero Carlos Bejarano publicó una foto en Instagram en la que aparece tomando un vino con Viáfara. De esta manera, confirmó el regreso del exfutbolista al país y su libertad.

“Bienvenido a casa, Jhon”, se lee en el letrero.

Viáfara fue extraditado en enero de 2020 a Estados Unidos en donde fue condenado a 12 años de prisión de los cuales solo cumplió la mitad por buen comportamiento. El exjugador fue detenido el 19 de marzo de 2019 en Cali junto a otras cuatros personas en una operación realizada por Policía colombiana con el apoyo de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).