Los Fabulosos Cadillacs regresan a Bogotá con un gran concierto por sus 40 años: fecha, lugar y boleteria

Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas más icónicas de la música sudamericana regresará a Bogotá en este 2026, para conmemorar junto a todos sus fanáticos sus 40 años de carrera como agrupación de legado y tamaño enorme.

Esta agrupación, sin dudas, es una de las más queridas en la capital, por lo que el anuncio ha llenado de emoción a miles de fanáticos en el país, quienes están ansiosos por volver a escuchar a este grupo.

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Si usted es uno de ellos, aquí les contamos todos los detalles de un show que, sin lugar a dudas, estará imperdible para todos los seguidores de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá y el resto del país.

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de carrera en Bogotá

La trayectoria de Los Fabulosos Cadillacs es, por supuesto, una de las más brillantes y resaltantes en la historia de la música en Sudamérica. Este grupo ha marcado a varias generaciones, gracias a éxitos inolvidables.

Parte de este legado será celebrado este mismo 2026, con una gira de conciertos imperdible con la que dirán presente en Bogotá.

Los Fabulosos Cadillacs revelaron que estarán presentes en la capital el próximo 17 de octubre, con un show brillante que celebrará a una banda legendaria.

La cita será en el Estadio de Techo de la capital, en lo que será el primer concierto en la historia de este icónico escenario bogotano, que recibirá por todo lo alto a una de las grandes exponentes del rock en el continente sudamericano.

Este show estará imperdible, y además contará con la presentación de 2 Minutos, que cumplirá con la cuota punk para poner a vibrar a toda la capital con los mejores éxitos de su repertorio.

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En caso de que desee asistir a este show, les contamos que la venta de boletería iniciará el próximo 2 de julio a las 10:00 a.m., a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

La boletería será numerada, y los precios iniciarán desde 199.000 + servicio.