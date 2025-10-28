Durante más de seis décadas, los Rolling Stones se han consolidado como una de las bandas más influyentes e icónicas del rock mundial. Con una trayectoria que comenzó en los años 60, el grupo británico, liderado por Mick Jagger y Keith Richards, ha dejado una huella imborrable.

A lo largo de su historia, la banda ha lanzado infinidad de discos, entre los que destacan álbumes como Sticky Fingers, Let It Bleed y Exile on Main St.. Temas como Satisfaction, Paint It Black, Angie o Start Me Up forman parte del ADN del rock y siguen sonando en escenarios de todo el mundo.

Le puede interesar: Las canciones más controvertidas de The Rolling Stones; generaron furor por su contenido

Durante su trayectoria musical, los Stones han lanzado decenas de canciones que marcaron generaciones y definieron una época. Sin embargo, no todo en su catálogo ha dejado satisfechos a sus propios creadores. Keith Richards, guitarrista y cofundador de la banda, confesó que hay una canción en particular que preferiría no haber grabado nunca.

La canción de Rolling Stones que Keith Richards borraría

Aunque fue un éxito internacional tras su lanzamiento en 1965, “Get Off of My Cloud” no es precisamente del agrado de Richards. El tema fue publicado poco después de “(I Can’t Get No) Satisfaction”, y según el guitarrista, nació más como una reacción a la presión por repetir el éxito que como un impulso creativo genuino.

En una entrevista, Richards explicó que el grupo fue prácticamente empujado a componer y lanzar un nuevo sencillo lo antes posible. “Fue una respuesta a todos los que pedían el sucesor de Satisfaction”, recordó.

Mire también: Este es el término más usado por The Rolling Stones en la letra de sus canciones

El músico también criticó la producción del tema, calificándola de “apresurada e impersonal”. Aunque reconoció que el estribillo tenía potencial, siente que la canción fue grabada sin el tiempo necesario para desarrollarla como él hubiera querido.

Paradójicamente, “Get Off of My Cloud” alcanzó el número uno en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, consolidando aún más la fama del grupo. Años después, los Stones la recuperaron para sus conciertos, demostrando que incluso las canciones menos queridas por sus autores pueden convertirse en piezas esenciales de la historia del rock.