¿Cómo hacer para que su televisor se apague y se prenda de forma automática?
Esta función permite que los televisores se apaguen o se prendan a determinadas horas, contribuyendo al ahorro de energía.
Los televisores modernos cuentan con diversas funciones que facilitan su uso, permitiendo que se enciendan y apaguen de forma automática. Esto no solo brinda comodidad, sino que también contribuye al ahorro de energía y ayuda a prolongar la vida útil del televisor.
Si es de los que disfruta quedarse dormido viendo una serie o simplemente prefiere que el televisor se apague solo para no preocuparse por hacerlo manualmente, existen varias opciones que le permitirán programar el apagado automático.
Asimismo, algunos modelos también ofrecen la posibilidad de encenderse a una hora determinada, ideal para quienes tienen rutinas establecidas. A continuación, le explicamos cómo activar estas funciones y aprovechar al máximo su televisor.
Existen dos formas principales para que su televisor se apague automáticamente: el apagado por inactividad y el temporizador programado.
Para activar el apagado automático, siga estos pasos generales:
Por otro lado, algunos televisores también permiten programar su encendido automático:
Cabe destacar que no todos los televisores incluyen la opción de encendido automático, por lo que se recomienda revisar el menú de ajustes o consultar el manual del dispositivo para verificar su disponibilidad.
