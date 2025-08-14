Tendencias

¿Cómo hacer para que su televisor se apague y se prenda de forma automática?

Esta función permite que los televisores se apaguen o se prendan a determinadas horas, contribuyendo al ahorro de energía.

Los televisores modernos cuentan con diversas funciones que facilitan su uso, permitiendo que se enciendan y apaguen de forma automática. Esto no solo brinda comodidad, sino que también contribuye al ahorro de energía y ayuda a prolongar la vida útil del televisor.

Si es de los que disfruta quedarse dormido viendo una serie o simplemente prefiere que el televisor se apague solo para no preocuparse por hacerlo manualmente, existen varias opciones que le permitirán programar el apagado automático.

Asimismo, algunos modelos también ofrecen la posibilidad de encenderse a una hora determinada, ideal para quienes tienen rutinas establecidas. A continuación, le explicamos cómo activar estas funciones y aprovechar al máximo su televisor.

Cómo activar el apagado y encendido automático en su televisor

Existen dos formas principales para que su televisor se apague automáticamente: el apagado por inactividad y el temporizador programado.

  • Apagado por inactividad: esta función detecta si no se ha utilizado el control remoto o los botones del tv durante un tiempo determinado. Pasado el límite establecido, el dispositivo se apaga solo, ayudando a reducir el consumo eléctrico.
  • Temporizador de apagado: con esta opción, el usuario puede establecer un tiempo específico para que el televisor se apague de forma programada. Es ideal para quienes suelen quedarse dormidos viendo televisión.

Para activar el apagado automático, siga estos pasos generales:

  1. Ingrese al menú de configuración usando el control remoto.
  2. Busque la opción “Temporizador” o “Apagado programado” dentro de los ajustes de sistema o funciones avanzadas.
  3. Seleccione el tiempo de apagado deseado (puede ser de 30, 60, 90, 120 minutos o más, según el modelo).
  4. Confirme los cambios y salga del menú.

Por otro lado, algunos televisores también permiten programar su encendido automático:

  1. Acceda al menú de configuración.
  2. Busque la opción “Temporizador de encendido” o “Autoencendido”.
  3. Establezca la hora exacta a la que desea que el televisor se encienda.
  4. Si su modelo lo permite, seleccione también el canal o fuente de entrada deseada.
  5. Guarde los cambios y salga del menú.

Cabe destacar que no todos los televisores incluyen la opción de encendido automático, por lo que se recomienda revisar el menú de ajustes o consultar el manual del dispositivo para verificar su disponibilidad.

