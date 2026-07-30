¡Alerta spoiler! Escenas postcréditos de ‘Spider-man’ conectan con ‘Vengadores: Doomsday’ ¿Por qué?

El pasado miércoles 29 de septiembre fue el lanzamiento en todo el mundo de la nueva película ‘Spider-Man: Brand New Day’ y, aunque pocas personas la han visto, ya se han filtrado algunos spoilers que dejaron en shock a más de uno. Quienes ya acudieron a las salas de cine a ver la producción, dieron a conocer que la película tiene varias escenas postcréditos, pero no solo eso, sino que el gran final conecta con la siguiente cinta que va a estrenar Marvel.

Durante años, la productora Marvel ha dado a conocer en sus escenas finales algunas señales de lo que se podría ver en la próxima película. Esto no solo es un spoiler sobre lo que se viene en las historias de estos superhéroes, sino que también genera gran expectativa sobre lo que podría pasar en las nuevas versiones.

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¡Alerta de spoiler! Así es como Spider-Man: Brand New Day conecta con Vengadores: Doomsday

Si usted es una de las personas que ya vio la película y quiere entender cómo se conectan estas dos cintas de Marvel, le vamos a dar una explicación de lo que nosotros entendimos. El final no podía ser otro que ver a Spider-Man en las calles de Nueva York, haciendo énfasis en que ahora ya estaba todo en orden, después de que su superhéroe lograra salvar la ciudad nuevamente.

Una de las escenas que más está llamando la atención es cuando muestran a Spider-Tracker alejándose de la ciudad y del mundo en general. Se ve cómo llega a otro universo alternativo y, aunque no se ve oficialmente a Spider-Man, sí muestra una realidad alternativa en otro mundo que podría estar relacionada con lo que se viene para ‘Vengadores: Doomsday’.

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Se ve un multiverso, lo que quiere decir que viene un momento que nadie esperaba en esta nueva película y que muestra que, sin duda, viene una misión en donde todos los Vengadores tendrán que hacer una aparición estelar. Sin embargo, todo esto son solo opiniones que han dado los fans y que, aunque conectan a las dos películas, por ahora no se pueden confirmar.

La nueva película de Marvel, ‘Vengadores: Doomsday’ se va a estrenar en las salas de cine de todo el mundo el próximo 18 de diciembre del 2026. Por ahora, solo se ha confirmado la aparición del Capitán América, pero después de esto, sin duda, Spider-Man podría ser uno de los personajes que va a estar en la próxima producción.