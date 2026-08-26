La canción de Guns N’ Roses por la que Slash ‘pidió perdón’: es un himno inigualable de la época

Guns N’ Roses es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes e icónicas en la historia del rock. Esta agrupación ha cautivado a su público por largos años, gracias a un arsenal de éxitos legendarios llenos de potencia y de gran nivel.

La capacidad de esta banda para construir himnos en sus inicios resultó icónica, incluso con canciones que décadas después siguen siendo éxitos brillantes que son cantados a todo pulmón.

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Muchas de ellas son parte histórica del rock de manera inigualable. No obstante, hay uno de los éxitos más grandes de este grupo que causa cierta molestia en Slash, al punto de pedir perdón por él.

La canción de Guns N’ Roses por la que Slash pidió perdón

Guns N’ Roses ha sido capaz de lanzar canciones que han resultado totalmente brillantes. Miles de fanáticos han disfrutado de la potencia de esta banda, con composiciones que han quedado en lo más alto de la industria.

Aun así, hay una en concreto que ha enamorado a miles de fanáticos, pero resulta de gran molestia para Slash, uno de sus principales compositores y guitarrista del grupo.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Sweet Child O’ Mine’. Esta es una de las canciones más legendarias en la historia de Guns N’ Roses, y una de las baladas más brillantes de la música de los últimos tiempos.

Esta canción es una de las más brillantes del rock de los ’80’s. De hecho, es una de las composiciones que catapultó a Guns N’ Roses hacia la cima de la industria del momento, y de la historia.

No obstante, para Slash esta canción no acaba de ser de su gusto. En varias ocasiones la ha criticado, y de hecho, recientemente volvió a hacerlo, al punto de pedir perdón.

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En una entrevista para Q104.3 New York, Slash reveló que este ‘riff’ es molesto, sobre todo porque se toca en exceso. El guitarrista, de hecho, pidió perdón a los trabajadores de tiendas de guitarras, ya que muchas personas pueden ir a tocar este ‘riff’, al ser muy típico.

Aun así, Slash agradeció el éxito de esta canción, y asegura que sabe que pocas veces un éxito logra la influencia y alcance que ha llegado a tener ‘Sweet Child O’ Mine’.