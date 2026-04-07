¿Linkin Park o Soda Stereo? Vote AQUÍ por un nuevo semifinalista en el Mundial del Rock de Radioacktiva

Es año de Mundial, y en el rock también lo vivimos gracias a Radioacktiva. Este icónico género nos ha presentado una competencia imperdible que ya se encuentra en la fase de los cuartos de final, con grandes bandas.

Varios referentes han quedado eliminados de manera sorprendente. Sin embargo, otros se mantienen en carrera y sueñan con quedarse con la máxima corona del rock este año.

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El primer semifinalista fue definido el pasado 6 de abril, luego de que Green Day superara de manera notable en votos a Los Prisioneros, uno de los últimos representantes del rock sudamericano que quedaban en competencia.

Se define un nuevo semifinalista del Mundial del Rock

Sin embargo, hoy se definirá el segundo con otra banda perteneciente a este continente como lo es Soda Stereo. La icónica banda argentina dice presente en cuartos de final, y sueña con dar un paso más hacia el título.

No obstante, para esto, deberá superar a otra banda legendaria de este siglo, como es el caso de Linkin Park, quien llega tras eliminar a otro gigante, como lo es Metallica.

Sin lugar a dudas, el legado de ambas bandas es enorme, y han logrado superarse ante fuertes adversidades, como lo ha sido el triste fallecimiento de sus vocalistas.

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Aun así, en el Mundial del Rock todo se resumirá a la pasión de sus fanáticos, quienes elegirán al nuevo semifinalista a partir de sus votos.

Les recordamos que usted puede participar de esta elección votando AQUÍ por la banda que desea ver en semifinales, y que se medirá a Green Day, el primer semifinalista del Mundial del Rock de Radioacktiva.

Finalmente, les recordamos a los clasificados a cuartos de final que siguen con vida en esta competencia tras la eliminación de Los Prisioneros: