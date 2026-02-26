Angus Young en concierto de AC/DC en Brasil

AC/DC dio inicio a su gira por Sudamérica: este fue el setlist y las ciudades en las que se presentarán

AC/DC inició su gira ‘Power Up Tour’ por América Latina con un explosivo show en la ciudad de San Pablo, Brasil.

Indira Córdoba

La banda australiana AC/DC dio inicio a su gira por Latinoamérica con un concierto en la ciudad de São Paulo, Brasil. El show marcó el comienzo del “Power Up Tour” por la región, una serie de presentaciones que ya recorrió Europa, Estados Unidos y Australia.

El concierto se realizó en el estadio Estadio MorumBIS, donde miles de personas acompañaron a la banda en una noche centrada en sus clásicos y en canciones de su discografía más reciente. El grupo The Pretty Reckless fue el encargado de abrir la jornada.

Con Brian Johnson al frente y Angus Young como figura principal en la guitarra, el concierto comenzó con “If You Want Blood (You’ve Got It)”. Desde ese momento, el público respondió con entusiasmo a cada tema. No faltaron canciones como “Back in Black”, “Thunderstruck” y “Highway to Hell”, que forman parte de la historia del grupo.

La gira toma su nombre del disco “Power Up”, el álbum número 17 de la banda, lanzado como homenaje a Malcolm Young, uno de los fundadores del grupo, fallecido en 2017.

Setlist del show de AC/DC en São Paulo

Durante la noche en el Estadio MorumBIS, la banda interpretó el siguiente repertorio:

  • If You Want Blood (You’ve Got It)
  • Back in Black
  • Demon Fire
  • Shot Down in Flames
  • Thunderstruck
  • Have a Drink on Me
  • Hells Bells
  • Shot in the Dark
  • Stiff Upper Lip
  • Highway to Hell
  • Shoot to Thrill
  • Sin City
  • Jailbreak
  • Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  • High Voltage
  • Riff Raff
  • You Shook Me All Night Long
  • Whole Lotta Rosie
  • Let There Be Rock
  • T.N.T.
  • For Those About to Rock (We Salute You)

El show en São Paulo fue el primero de tres programados en Brasil. Luego, la banda continuará su recorrido por Chile y más adelante llegará a Argentina, donde tiene previstas tres fechas en el Estadio Monumental para el 23, 27 y 31 de marzo.

