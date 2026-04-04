Cómo liberar espacio en correo Gmail: Pasos sencillos para localizar correos electrónicos pesados

Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más utilizados a nivel mundial. Gracias a su asociación con Google y también a la tecnología con la que cuenta, es usado por miles de personas quienes lo disfrutan de forma diaria.

A pesar de esto, cabe recordar que en la actualidad Gmail ofrece un espacio de almacenamiento máximo de 15 GB, a menos que decida a optar por su versión paga.

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Si es de los usuarios gratuitos, es posible que estos 15 GB no sean suficientes, y de hecho, ya se haya agotado todo su espacio. Sin embargo, este puede ser liberado rápidamente. Esto es posible gracias a algunos trucos sencillos, y aquí se lo contamos al detalle.

¿Cómo liberar espacio en Gmail rápido?

Al tratarse de un servicio de correo electrónico, este es un lugar que recibe mensajes a diario. Suscripciones, correos laborales, o incluso mensajes sociales llenan el espacio de Gmail rápidamente.

En caso de que este espacio se agote, su dirección de correo electrónico dejará de recibir mensajes, lo que causará que pueda perder información importante.

Frente a esta advertencia, muchos usuarios entran en pánico y optan por comprar la versión paga de Gmail. No obstante, liberar espacio puede ser rápido y más sencillo de lo que parece.

Este servicio esconde algunos trucos con los que puede liberar espacio rápidamente. El primero de ellos se encuentra en su barra de búsqueda, y en más lugares de fácil acceso.

Aquí les dejamos 3 trucos brillantes:

1- Filtrar sus correos por espacio: En la barra de búsqueda de Gmail podrá escribir “size:10MB”. Esto le permitirá ver solo sus correos que tengan este espacio mínimo, lo que le permitirá borrar aquellos que vea innecesarios y tengan un espacio grande.

2- Filtrar sus correos por antiguedad: Si sospecha que tiene correos pesados que fueron enviados hace años, puede escribir en la búsqueda “older_than:1y”, esto le mostrará sus correos eviados hace más de 1 año, o más si cambia el número.

3- Por último, si considera que puede haber archivos escondidos en su cuenta de Google One, en la advertencia de espacio agotado de Gmail podrá encontrar un lugar que dice “Liberar espacio”. Esta opción le mostrará justamente los archivos más pesados de su cuenta.

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Con estos 3 trucos podrá liberar rápidamente cualquier exceso de almacenamiento en su Gmail.