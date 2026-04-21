‘Dragon Ball Xenoverse 3’: anuncian nuevo videojuego del universo de Goku, tráiler, fecha y más

Bandai Namco y el universo de Goku sorprendieron a todos sus fanáticos hace pocas horas. Luego de varios rumores, esta desarrolladora de videojuegos confirmó que planea la salida de ‘Dragon Ball Xenoverse 3’.

Esta ha sido una de las sagas más famosas y reconocidas en lo que se refiere a los videojuegos de este anime, y la emoción de los fanáticos por una tercera entrega es total.

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En medio de este anuncio también se reveló el tráiler de este título, y aquí se lo mostramos, además de contarle cada uno de los detalles.

Revelan tráiler de ‘Dragon Ball Xenoverse 3’

Sin lugar a dudas, los videojuegos de Dragon Ball han estado a la orden del día en la industria del ‘gaming’ en los últimos años. Este anime ha contado con varias adaptaciones en consola recientemente.

Uno de los lanzamientos con mayor expectativa de los últimos años fue, de hecho, el ‘Dragon Ball: Sparkin ZERO’, y aunque este no acabó por encantar del todo a los fans, ya se planea un nuevo título.

En este caso se trata de la tercera entrega de ‘Dragon Ball Xenoverse’, una saga que comenzó en 2015, y que ha encantado de forma inigualable a los amantes de este anime.

Este videojuego destacó por distintos aspectos, como lo fue la posibilidad de crear a su propio Guerrero Z. Este éxito se repitió en 2 entregas que han resaltado en el corazón de sus seguidores.

Aunque el segundo título de esta serie salió hace ya 10 años, Bandai Namco reveló que empieza a preparar una tercera parte para encantar a sus fans.

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Esta desarrolladora presentó su primer tráiler para este título, y la emoción de los fanáticos se disparó por los cielos.

En este adelanto, Dragon Ball Xenoverse mostró nuevamente a varios de sus protagonistas, como fue el caso de Piccolo, Videl y más personajes, además de mostrar los primeros adelantos gráficos de este título.

¿Cuándo saldrá?

Luego de esta revelación, los fanáticos empezaron a estar atentos a la fecha de salida para este nuevo videojuego. Particularmente, el tráiler no revela un día exacto.

Sin embargo, en el cierre de este video si se especificó que su lanzamiento está planeado para el 2027, año que tendrá un nuevo título para los fanáticos de ‘Dragon Ball Xenoverse’.