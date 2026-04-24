Paris Jackson lanzó dura crítica a la ‘biopic’ de ‘Michael’: “Es Hollywood, es la tierra de la fantasía”

Sin lugar a dudas, el nombre de Michael Jackson ha sido una de las principales tendencias de las últimas horas. La icónica película biográfica de esta estrella ha salido al público luego de mucha espera, como uno de los grandes lanzamientso de este 2026.

Miles de personas desean poder ver al detalle la vida de su estrella del pop favorita, tal y como sucedió con la llegada de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen en su momento.

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Sin embargo, algunas opiniones han sido sumamente controversiales. De hecho, una de las principales críticas de esta película ha sido Paris Jackson, hija de la difunta estrella del pop.

La dura crítica de Paris Jackson a la ‘biopic’ de ‘Michael’

Indudablemente, la vida de Michael Jackson estuvo rodeada de varios enigmas y misterios que siguen cautivando a sus fanáticos de la estrella pop.

Miles de fanáticos han sido sumamente apasionados por la carrera de MJ y los éxitos que logró componer cuando se consagró como una estrella inmortal.

Parte de la emoción que existe por este artista ha quedado demostrado en las últimas horas con el lanzamiento de ‘Michael’.

Esta ‘biopic’ protagonizada por Jaafar Jackson ha hecho que todo el público se vuelque con notable apoyo hacia la carrera de MJ como artista.

Sin embargo, algunos han sido críticos de esta producción. Uno de ellos ha sido justamente Paris Jackson, hija del difunto artista.

Hace pocas semanas antes del lanzamiento de esta producción, Paris se refirió a esto en sus redes sociales, y explicó la razón por la que no ha sido parte de ninguna de las fases de esta película.

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“La película está muy dirigida a una sección específica del fandom de mi padre que todavía vive en la fantasía, y estarán felices con ello. La cosa con estas ‘biopic’ es que son Hollywood, es la tierra de la fantasía, no es real, pero se vende como si lo fuera” expresó Paris.

Paris Jackson is finally speaking out about the upcoming Michael Jackson biopic… and you can feel the weight behind every word.

This isn’t just another movie for her, this is her father’s legacy being put on display for the world to judge all over again. Memories,… https://t.co/kOhcv9s3Bl pic.twitter.com/ddBubMxjvT — Dr. CZ (@AngelMD1103) April 11, 2026

La hija de MJ explicó que esta película está llena de mentiras e imprecisiones con las cuales no está de acuerdo.

Sin lugar a dudas, estas críticas apuntan duramente a esta producción, que aun así, ha gozado de una calidad notable, según los fans que ya han visto este ‘film’.