¡Prográmese! Estos son los partidos de la Liga BetPlay y la Premier League para el 25 y 26 de abril
Llega un fin de semana cargado de grandes emociones y buen fútbol. Acá le contamos los partidos que no se puede perder.
Llega un fin de semana cargado de grandes emociones y buen fútbol. Acá le contamos los partidos que no se puede perder.
Este fin de semana llega cargado de fútbol para todos los aficionados, con una agenda que incluye encuentros imperdibles tanto en la Liga BetPlay como en la Premier League. Este 25 y 26 de abril se disputarán partidos clave que pueden ser decisivos en la tabla de posiciones, por lo que los hinchas ya se preparan para seguir de cerca cada jugada. A continuación, el detalle de los compromisos programados para estas dos jornadas.
En cuanto al fútbol colombiano, esta es una de las fechas decisivas, pues los equipos se juegan su entrada a los 8. A pesar de ello, hay unos que ya lograron clasificar, mientras otros ya no tienen chance de poder entrar a los PlayOffs.
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Este fin de semana será decisivo para muchos, pues durante estas dos fechas varios equipos se juegan el ´pellejo´. Acá le contamos la fecha, hora y estadio en el que jugarán. ¿Cuál partido es su favorito?
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Premier League
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