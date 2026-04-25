¡Prográmese! Estos son los partidos de la Liga BetPlay y la Premier League para el 25 y 26 de abril

Este fin de semana llega cargado de fútbol para todos los aficionados, con una agenda que incluye encuentros imperdibles tanto en la Liga BetPlay como en la Premier League. Este 25 y 26 de abril se disputarán partidos clave que pueden ser decisivos en la tabla de posiciones, por lo que los hinchas ya se preparan para seguir de cerca cada jugada. A continuación, el detalle de los compromisos programados para estas dos jornadas.

En cuanto al fútbol colombiano, esta es una de las fechas decisivas, pues los equipos se juegan su entrada a los 8. A pesar de ello, hay unos que ya lograron clasificar, mientras otros ya no tienen chance de poder entrar a los PlayOffs.

Lee también: Los resultados que necesita Millonarios para clasificar a PlayOffs: el ‘embajador’ saca cuentas

Los partidos de la Liga BetPlay y la Premier League para el 25 y 26 de abril

Este fin de semana será decisivo para muchos, pues durante estas dos fechas varios equipos se juegan el ´pellejo´. Acá le contamos la fecha, hora y estadio en el que jugarán. ¿Cuál partido es su favorito?

Sábado 26

Liga BetPlay

Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba (2:00 p.m.) | Estadio Alfonso López

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional (4:00 p.m.) | Estadio Santiago de las Atalayas

Deportivo Cali vs. América de Cali (6:10 p.m.) | Estadio Palmaseca

Independiente de Medellín vs. Fortaleza CEIF (8:30 p.m.) | Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí

Premier League

Fulham vs. Aston Villa (6:30 a.m.) | Estadio Craven Cottage

Liverpool vs. Crystal Palace (9:00 a.m.) | Estadio Anfield

West Ham United vs. Everton (9:00 a.m.) | Estadio London

Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur (9:00 a.m.) | Estadio Molyneux

Arsenal vs. Newcastle United (11:30 a.m.) | Estadio Emirates

Te puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1 ¿Clasifican Santa Fe y Millonarios?

Domingo 27