Revelan primer tráiler de la biopic de Michael Jackson ¿Cuándo se estrena?

El legado de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la historia de la música, vuelve a cobrar vida en la gran pantalla. Lionsgate y Universal presentaron el primer tráiler oficial de Michael, la película biográfica que explorará la trayectoria del “Rey del Pop” desde sus inicios con los Jackson Five hasta los momentos más significativos de su carrera y su vida personal.

La cinta está dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, El Justiciero) y producida por Graham King, responsable de Bohemian Rhapsody. El papel principal será interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael, quien debuta en el cine con este proyecto.

Le puede interesar: Él es el protagonista de la película biográfica de Michael Jackson: con raíces colombianas

El elenco también incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Kat Graham como Diana Ross y Kendrick Sampson como Quincy Jones.

La película, que se estrenará el 24 de abril de 2026, será producción que estará dividida en dos partes y mostrará tanto el ascenso meteórico del artista como los desafíos que enfrentó fuera del escenario y en su vida personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rotten Tomatoes (@rottentomatoes)

¿Qué muestra el primer tráiler de la biopic de Michael Jackson?

Michael ofrecerá una mirada profunda a la vida del ícono musical, retratando su talento, su visión artística y su compleja relación con la fama. El filme recorre desde su niñez en el grupo familiar The Jackson Five hasta su consolidación como uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial.

El tráiler presenta algunas de sus actuaciones más emblemáticas y fragmentos que muestran los momentos más personales de su historia. Además, se destacan las impresionantes recreaciones de conciertos y videoclips icónicos, junto con una ambientación que busca reflejar las distintas etapas de su vida y carrera.

Mire también: Productor de película de Michael Jackson aclara si van a limpiar la imagen del cantante

El director Antoine Fuqua destacó que la elección de Jaafar Jackson fue clave para el proyecto: “Cuando lo conocí, sentí una conexión muy especial. Tiene una energía y un parecido que capturan la esencia de Michael”.

Tras varios retrasos por ajustes en el guion y temas legales, la grabación terminó en 2024. Ahora, con el primer avance disponible, Michael se perfila como una de las películas más esperadas del 2026, que promete mostrar al artista más allá del mito y acercarlo nuevamente al público que lo convirtió en una leyenda.