Las 5 bandas más escuchadas de todo el nu metal: acumulan millones de fanáticos

En este siglo, el nu metal ha sido, sin dudas, uno de los géneros que han marcado a los fanáticos. La década de los 2000 ha contado con varias agrupaciones de este estilo que han encantado a sus seguidores.

El poderío de este estilo ha sido brillante. Todo esto sobre todo por la gran unión que se resalta entre el rap y el metal en sonidos llenos de potencia y de gran emoción.

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Varias agrupaciones han sido capaces de conseguir una fuerza notable. Algunas han pasado por alto, no obstante, muchas otras acumulan una fama que llega hasta el día de hoy. Para muestra de ello, les mostraremos las 5 bandas más escuchadas de la actualidad.

Las 5 bandas más escuchadas de todo el nu metal

El nu metal cuenta con una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo. El género ha contado con grandes referentes, que han hecho de este uno de los estilos de metal más escuchados del mundo.

Sin embargo, algunos pueden creer que este género ha pasado de moda. A pesar de esta creencia, los fanáticos del nu metal dicen presente en todo el mundo.

Si usted es uno de los fanáticos de las bandas referentes de este género, hay una gran cantidad de agrupaciones capaces de construir éxitos enormes.

Incluso, muchos de ellos aun acumulan legado a día de hoy. Para muestra de esto, ellas son parte de las bandas más escuchadas en la historia de Spotify.

Las agrupaciones más disfrutadas de este género, según sus reproducciones al mes son:

1- Linkin Park – 55.503.112

2- System of a Down – 26.074.221

3- Limp Bizkit – 23.182.618

4- Disturbed – 18.553.151

5- Deftones – 11.195.931

Estos grupos son de los más grandes en la historia de este género y han sido capaces de lanzar una cantidad de canciones que han marcado época.

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Claramente, el legado de estas agrupaciones es enorme, por lo que su peso jerárquico dentro de la música es resaltante, al punto de vibrar tanto en sus países natales, como también alrededor de todo el mundo, donde han llenado ‘venues’ enormes.

El poderío del nu metal ha atravesado a varias generaciones. Muestra de ello es el apoyo que han recibido durante toda su carrera. Este género ha acompañado a miles de personas durante toda su vida, al punto de ser considerado un gran método de desahogo ante los problemas y las presiones de la vida cotidiana para el ser hu,ano.