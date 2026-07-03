Si Colombia gana el viernes, ¿cuándo vuelve a jugar y contra quién? Análisis del próximo rival

La Selección de Colombia afrontará este viernes un compromiso decisivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda. En caso de conseguir la victoria, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo volverá a la acción pocos días después para disputar un nuevo duelo de eliminación directa, donde ya tendría definido a su próximo rival.

Este es el camino que le espera a la ‘Tricolor’ si logra superar este importante desafío y el análisis del adversario que podría encontrarse en busca de un lugar entre los mejores del torneo.

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Si Colombia gana, ¿cómo jugaría los octavos de final?

La Selección Colombia enfrentará a Ghana este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. (hora Colombia) en Kansas City Stadium. La ‘Tricolor’ saldrá a ganar el partido y poderse montar en los octavos de final, con el fin de estar más cerca del anhelado troeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En dado caso de llegar a ganar, el seleccionado cafetero enfrentará a Suiza o Argelia, rival que se definirá ese mismo tres de julio en horas de la noche. El ganador de la llave avancará para cruzarse con el ganador del duelo de Colombia. Le contamos el análisis de ambos rivales para octavos de final.

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Análisis de juego de Suiza

El conjunto europeo se ha caracterizado por su solidez a lo largo del torneo. Finalizó la fase de grupos como líder e invicto, dejando en evidencia su disciplina táctica y una estructura defensiva muy bien organizada. Además, apuesta por salir jugando desde el fondo con buen manejo del balón y transiciones rápidas que le permiten generar peligro en ataque. Su capacidad para controlar el ritmo del partido y gestionar marcadores ajustados lo convierte en un rival exigente para cualquier selección.

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Análisis de juego de Argelia

Es un equipo que se caracteriza por su intensidad física y talento individual en ataque. Es dinámico y constante en la búsqueda de espacios mediante pases directos para sorprender al rival. Su talento ofensivo es indiscutible, peor han mostrado vulnerabilidad en su defesa e inconsistencias cuando el partido es cerrado.