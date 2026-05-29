Millonarios ya calienta motores para enfrentar al Atlético FC este viernes 29 de mayo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El enfrentamiento es por la quinta fecha de la Copa Colombia, compromiso que promete grandes emociones y ya genera expectativa entre los aficionados, quienes esperan un partido cargado de intensidad, buen fútbol y figuras destacadas.

Entre las dudas de la hinchada es sobre la aparición de Radamel Falcao en la cancha y aquí le contamos la convocatoria para esta jornada. Conozca todos los detalles del partido y no se pierda ni un minuto del compromiso de Atlético vs. Millonarios.

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La quinta jornada de la Copa Colombia 2026 tiene con gran expectativa a toda la hinchada, pues Atlético necesita la victoria para reanimar su posibilidad de clasificar. Mientras tanto, Millonarios quiere mantenerse firme y con una posición clave para la siguiente fase de grupos.

El encuentro está programado para este viernes 29 de mayo. La pelota empezará a rodar a partir de las 8:10 p.m. Si usted no quiere perderse ni un minuto del encuentro, puede seguir el partido por Win Sport +, canal autorizado y oficial de la Liga BetPlay y del Fútbol profesional colombiano.

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¿Jugará Falcao?

Esta es la gran duda por parte de la hinchada del equipo capitalino, y la verdad es que no. Según la convocatoria que ya dio a conocer el cuerpo técnico de Millonarios, Radamel Falcao no jugará en el partido con el ‘embajador’ por la quinta fecha de la Copa Colombia.

Aunque se rumora que el partido contra O’Higgins fue el último del ‘tigre’ con Millonarios, todavía ni el delantero ni el cuerpo técnico se ha pronunciado al respecto. Esta es la lista oficial de convocados:

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Arqueros

Guillermo de Amores

Diego Novoa

Defensas

Carlos Sarabia

Édgar Elizalde

Sergio Mosquera

Criss Ángel Macías

Jorge Arias

Sebastián Valencia

Andrés Llinas

Volantes

David M. Silva

Yeiner Romero

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

Delanteros