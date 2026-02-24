Estos son los nuevos clasificados a octavos de final de la Champions League HOY 24 de febrero: así quedaron los partidos

La Champions League vivió una jornada llena de emociones este 24 de febrero, con varios equipos que protagonizaron partidos legendarios, y definieron las primeras eliminatorias de dieciseisavos de final en esta nueva edición.

Gracias a esto, 4 equipos se sumaron al grupo de octavos de final, e incluso otros se quedaron en el camino de manera sorpresiva en este emocionante torneo,

Para que esté al tanto de todas las emociones de esta legendaria competición, aquí les contamos cuales fueron los resultados de estas eliminatorias que han emocionado a varios fanáticos.

Los 4 nuevos clasificados a octavos de final de la Champions League

Las últimas 2 semanas han sido de gran emoción para los amantes del fútbol en Europa. Los dieciseisavos de final presentaron su primera parte, con choques imperdibles que dejaron los primeros destellos de fútbol dentro de esta fase.

De hecho, algunas ya se definieron este mismo 24 de febrero, gracias a 4 partidos que vivieron emociones imperdibles.

Los resultados de estos partidos de vuelta disputados HOY 24 de febrero fueron:

Atlético de Madrid 4-1 Club Brujas

Newcastle 3-2 Qarabag

Olympiacos 0-0 Leverkusen

Inter de Milán 1-2 Bodo/Glimt

Cada uno de estos resultados, sumados a los globales añadidos, determinaron que los clasificados son: Atlético de Madrid, Newcastle United, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen.

Estos equipos se suman a una lista de 8 que ya estaban confirmados desde el todos contra todos y que son:

1- Arsenal

2- Bayern Munich

3- Liverpool

4- Tottenham Hotspur

5- Barcelona

6- Chelsea

7- Sporting de Lisboa

8- Manchester City

¿Cuándo se definirán las siguientes eliminatorias?

Luego de estas primeras definiciones, aun queda determinar los otros 4 equipos que conseguirán su pase a la fase de octavos de final.

Esta definición se dará el próximo 25 de febrero, con varios equipos que saldrán a la cancha con la ambición de llevarse su pase a la siguiente fase.

En dicha fecha, los partidos a disputar dentro de la Champions League serán:

Atalanta vs Borussia Dortmund

Juventus vs Galatasaray

Paris Saint-Germain vs AS Monaco

Real Madrid vs Benfica

Estos partidos determinarán a los 16 clasificados definitivos a los octavos de final de la Champions League, en una fase que se espera dé inicio sobre el mes de marzo, con partidos electrizantes para todo el fúbol en Europa.