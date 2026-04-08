Experto revela daños que podrían sufrir astronautas de Artemis 2 al aterrizar en la tierra: “en silla de ruedas”

Artemis 2 ha sido, sin dudas, uno de los temas de mayor interés y viralidad en redes sociales durante los últimos días. Esta misión de la NASA logró viajar a la luna, en la primera excursión con presencia humana por varios años.

Esto ha sorprendido al mundo de la ciencia, y por supuesto a las redes, quienes han podido observar imágenes cercanas de este satélite, e incluso desde el planeta Tierra desde el espacio.

En estos momentos, la nave se prepara para volver a aterrizar en la Tierra. Sin embargo, Faber Burgos, un experto en divulgación científica quien fue invitado por la NASA al despegue de esta misión, advirtió sobre algunos daños que podrían vivir los astronautas al llegar.

Experto revela daños que pueden sufrir astronautas de Artemis 2 al aterrizar

Sin lugar a dudas, miles de ser humanos han dado gran atención a los 4 astronautas presentes dentro de la cápsula de la misión Artemis 2. Estas 4 personas han podido observar con sus propios ojos las maravillas del espacio.

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Claramente cada uno de estos individuos han contado con una preparación brillante para llegar a esta instancia. Incluso, se han enfrentado a varios riesgos de error por parte de esta misión.

De hecho, aun en el regreso enfrentan algunos daños o posibles consecuencias temporales al llegar a la superficie terrestre.

Faber Burgos, un colombiano divulgador de ciencia y experto en esta temática nos visitó en El Gallo de Radioacktiva. En su entrevista advirtió sobre las dificultades de este aterrizaje:

@faberburgos Viaje a la NASA y lo que vi lo tienen que ver todos: El regreso del hombre a la luna empieza ya ♬ original sound – Faber David Burgos S

“En el espacio los astronautas o cualquier cosa viva se expone en este caso a pérdida de densidad ósea, obviamente a altos niveles de radiación, la sangre fluye de una manera diferente en el espacio (…) Algunos tienen que salir literalmente en silla de ruedas por un tiempito mientras ya vuelve el cuerpo a agarrar la influencia de la gravedad de la tierra y ya pueden volver a caminar como si nada” dijo Burgos.

Claramente esto son solo detalles de las dificultades que debe atravesar Artemis 2 en su fase final. Por ahora, se espera la llegada de estos astronautas a la Tierra.

(Entrevista a Faber Burgos inicia al 3:28:00)

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En cuanto a estimaciones, Artemis 2 podría llegar al planeta Tierra cerca del 11 de abril.