Experto revela daños que podrían sufrir astronautas de Artemis 2 al aterrizar en la tierra: “en silla de ruedas”

Artemis 2 ha sido, sin dudas, uno de los temas de mayor interés y viralidad en redes sociales durante los últimos días. Esta misión de la NASA logró viajar a la luna, en la primera excursión con presencia humana por varios años.
Esto ha sorprendido al mundo de la ciencia, y por supuesto a las redes, quienes han podido observar imágenes cercanas de este satélite, e incluso desde el planeta Tierra desde el espacio.
“En el espacio los astronautas o cualquier cosa viva se expone en este caso a pérdida de densidad ósea, obviamente a altos niveles de radiación, la sangre fluye de una manera diferente en el espacio (…) Algunos tienen que salir literalmente en silla de ruedas por un tiempito mientras ya vuelve el cuerpo a agarrar la influencia de la gravedad de la tierra y ya pueden volver a caminar como si nada” dijo Burgos.
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