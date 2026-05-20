Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana tras empate de Millonarios y América ¿Eliminados?

Avanza la Copa Sudamericana, en donde están participando varios equipos colombianos; en esta oportunidad, Millonarios y el América de Cali tuvieron que enfrentar uno de los partidos más decisivos a lo largo de este campeonato. Los dos estaban obligados a ganar, teniendo en cuenta que sus últimas actuaciones no han sido las mejores, así que conseguir los tres puntos era muy importante.

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Sin embargo, esto no fue así; por un lado, Millonarios llegó hasta Brasil para enfrentar a Sao Paulo, este encuentro fue muy importante, en especial porque los dos necesitaban sumar y estaban al mismo nivel. Pese a eso, el juego terminó con un empate, lo que deja al club de la capital muy cerca de quedar por fuera del torneo, pues depende de los resultados de hoy en el juego O’Higgins vs. Boston River y de su partido el 26 de mayo.

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El caso no es muy diferente con el América de Cali, quienes, pese a tener mejores resultados, se encuentran en la segunda posición; esto después de empatar en el partido contra Tigre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Ahora, tendrá que ganar los próximos encuentros deportivos para mantener su puesto o avanzar como líder y así poder clasificar a la siguiente ronda.

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Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

Macará 8 puntos América de Cali 8 puntos Tigre 6 puntos Alianza Atlético 1 punto

Grupo B

Cienciano 7 puntos Puerto Cabello 6 puntos Juventud 5 puntos Atlético Mineiro 4 puntos

Grupo C

Sao Paulo 9 puntos Millonarios 8 puntos O’Higgins 7 puntos Boston River 0 puntos

Grupo D

San Lorenzo 6 puntos Dep Cuenca 6 puntos Deportivo Recoleta 5 puntos Santos 3 puntos

Grupo E

Botafogo 10 puntos Caracas 8 puntos Racing 4 puntos Independiente Petrolero 0 puntos

Grupo F

Torque 12 puntos Gremio 7 puntos Deportivo Riestra 4 puntos Palestino 2 puntos

Grupo G

Vasco Da Gama 7 puntos Olimpia 7 puntos Audax Italiano 7 puntos Barrancas central 3 puntos

Grupo H