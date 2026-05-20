Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana tras empate de Millonarios y América ¿Eliminados?
Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana después del empate de Millonarios y el América de Cali.
Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana después del empate de Millonarios y el América de Cali.
Avanza la Copa Sudamericana, en donde están participando varios equipos colombianos; en esta oportunidad, Millonarios y el América de Cali tuvieron que enfrentar uno de los partidos más decisivos a lo largo de este campeonato. Los dos estaban obligados a ganar, teniendo en cuenta que sus últimas actuaciones no han sido las mejores, así que conseguir los tres puntos era muy importante.
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Sin embargo, esto no fue así; por un lado, Millonarios llegó hasta Brasil para enfrentar a Sao Paulo, este encuentro fue muy importante, en especial porque los dos necesitaban sumar y estaban al mismo nivel. Pese a eso, el juego terminó con un empate, lo que deja al club de la capital muy cerca de quedar por fuera del torneo, pues depende de los resultados de hoy en el juego O’Higgins vs. Boston River y de su partido el 26 de mayo.
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El caso no es muy diferente con el América de Cali, quienes, pese a tener mejores resultados, se encuentran en la segunda posición; esto después de empatar en el partido contra Tigre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Ahora, tendrá que ganar los próximos encuentros deportivos para mantener su puesto o avanzar como líder y así poder clasificar a la siguiente ronda.
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