¿Exagerado? Joven usa tarjeta Tullave gigante y conductor no lo podría creer; video arrasa en redes

Una escena poco común en el transporte público de Bogotá terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales. Un joven creador de contenido que se identifica como ‘Soy Ditziar’ logró captar la atención de miles de personas luego de aparecer usando una tarjeta TuLlave gigante que, para sorpresa de muchos, funciona realmente para pagar el pasaje.

El video comenzó a circular en TikTok, donde el joven compartió varias grabaciones en las que recorre la ciudad cargando una versión enorme de la tarjeta que utilizan los usuarios del transporte público. El tamaño del objeto no pasa desapercibido: es varias veces más grande que una tarjeta normal, lo que provoca miradas de curiosidad y risas entre quienes lo ven.

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En varios de los clips, el creador se acerca a personas en la calle y les hace una pregunta bastante peculiar: dónde puede recargar su tarjeta. Mientras sostiene el gigantesco plástico, plantea la situación con tono de broma. Algunos ciudadanos se sorprenden al verla, pero aun así le responden con naturalidad y le indican lugares donde podría cargar saldo.

La situación se vuelve todavía más curiosa cuando el joven llega a un punto de recarga. Allí muestra la enorme tarjeta y, lejos de rechazarla, el encargado del negocio acepta cargarla sin darle demasiadas vueltas.

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Pero la prueba definitiva ocurre dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). En uno de los fragmentos más comentados, el joven acerca la tarjeta gigante al lector y logra pagar el pasaje sin problema. Incluso utiliza el saldo para cubrir el viaje de algunas pasajeras, mientras el conductor observa la escena con incredulidady varias personas reaccionan entre risas.

La situación se hizo viral en redes

Los comentarios en redes no tardaron en aparecer. Muchos destacaron la creatividad de la idea y la calificaron como una broma sencilla pero muy divertida. Otros usuarios dijeron que lo que más les sorprendió fue ver cómo varias personas en los videos lograban mantener la seriedad frente a una situación tan absurda.

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Entre las reacciones más repetidas se leyeron mensajes como: “JAUAJAJAJS MK y todo el mundo tan tranquilo”, “Esa es la que necesito para que no se me pierda” y “Yo quiero una, ¿dónde las consigo? 😅”.

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