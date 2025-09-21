Estos son los 3 mejores discos de AC/DC: una trayectoria llena de joyas e himnos musicales

AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. Esta agrupación proveniente de Australia llegó a enamorar a varias generaciones, gracias a ritmos potentes y un estilo inconfundible en la industria.

Gracias al talento de varios miembros como los hermanos Young o Brian Johnson, el crecimiento de esta banda ha sido notable, lo que la convierte en un exponente dentro de su entorno.

Más noticias: Revelan cómo sonaría AC/DC si fuera una banda de funk: una joya completa

Por ello, para celebrar la legendaria trayectoria de esta banda histórica, les hablaremos sobre los 3 mejores discos de AC/DC, una de las agrupaciones más notables del mundo.

¿Cuáles son los 3 mejores discos de AC/DC?

Para nadie es un secreto que en su arsenal de canciones, AC/DC acumula varios himnos que son capaces de enamorar a los fanáticos.

Composiciones históricas han quedado en lo más alto de la trayectoria de la banda, pero también en lugares imborrables de la industria musical.

En caso de que no conozca a profundidad los trabajos de esta banda, puede desconocer algunas joyas brillantes, y por eso resaltaremos 3 como los mejores discos de toda la historia de AC/DC.

Claramente para una banda tan brillante y extensa como lo es esta, resulta complejo definir su trabajo en solo 3 discos.

Sin embargo, esta banda posee 3 producciones destacadas que son las joyas de la corona. La primera de ellas es, nada más y nada menos que, ‘Back In Black’.

Más noticias: Esta es la canción de AC/DC que Brian Johnson considera es una de las mejores del rock

Este álbum fue histórico para 1980, siendo uno de los más vendidos de la industria musical, con varias puntas de lanza, como lo es, por supuesto, su éxito homónimo.

El segundo puesto es para ‘Highway To Hell’, otro de los discos históricos de esta banda, con éxitos históricos como el homónimo o ‘Girls Got Rhythm’.

Finalmente, el último disco a resaltar es el legendario ‘Powerage’, un álbum brillante que fue capaz de marcar época en 1978.

Esto lo logró a partir de composiciones legendarias, y ritmos pegajosos como el de ‘Riff Raff’, uno de los grandes éxitos de AC/DC.

Sin lugar a dudas, esta banda posee un legado histórico, y así lo ha demostrado en ocasiones incontables, al tratarse de una de las agrupaciones más brillantes de la industria.

Finalmente, en caso de que nunca haya escuchado AC/DC, estas 3 producciones son un gran punto de partida.