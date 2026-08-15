Marvel revela el lado más oscuro de Doctor Doom en el nuevo adelanto de ‘Avengers: Doomsday’

Marvel Studios volvió a poner a sus seguidores a hablar de ‘Avengers: Doomsday’ después de presentar un nuevo adelanto durante el evento D23. Esta vez, el protagonista es Victor von Doom, el personaje que Robert Downey Jr. interpreta en su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel, aunque ya no como Iron Man.

El nuevo material lleva la historia directamente hacia el pasado de Victor y presenta una versión del personaje muy diferente a la que terminará convirtiéndose en Doctor Doom. Marvel acompaña las imágenes con una frase que resume precisamente ese cambio: “Él solía ser diferente”.

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Victor no siempre fue Doctor Doom

Una de las principales revelaciones del adelanto es la forma en que Marvel presenta la transformación de Victor. El personaje es descrito como alguien que alguna vez fue inteligente, amable y considerado, antes de sufrir una pérdida que terminó cambiando su vida.

El nuevo tráiler muestra además un mundo marcado por la destrucción y deja ver que el pasado de Victor tendrá un papel importante en sus motivaciones como Doctor Doom. Marvel todavía mantiene algunos detalles de su historia bajo reserva.

Robert Downey Jr. regresa, pero esta vez como el villano

La llegada de Robert Downey Jr. como Doctor Doom es uno de los cambios más grandes para el actor dentro de Marvel. Después de interpretar a Tony Stark durante más de una década, ahora regresa a la franquicia para ponerse del otro lado de la historia.

El nuevo adelanto muestra por primera vez con mayor detalle a su personaje y algunas de sus habilidades. Entre las escenas que más han llamado la atención aparece un enfrentamiento con Thor, además de momentos relacionados con los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

Los héroes tendrán un enemigo en común

‘Avengers: Doomsday’ reunirá a personajes de diferentes historias de Marvel. El nuevo material muestra a integrantes de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, además de personajes como Thor, Steve Rogers y Charles Xavier.

La película está dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’, y contará nuevamente con un reparto enorme que conecta distintas generaciones de personajes de Marvel.

La nueva película de Marvel llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y será una de las grandes producciones de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel. La historia tendrá continuidad en ‘Avengers: Secret Wars’, cuyo estreno está programado para diciembre de 2027.

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