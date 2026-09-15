Falling In Reverse lanza ‘Joseph’, una histórica colaboración con Serj Tankian y Corey Taylor: letra, video y más

Falling In Reverse, una de las bandas más innovadoras y emocionantes de la actualidad del metal hardcore sorprendió a sus fanáticos en las últimas horas. Este grupo anunció la salida de ‘Joseph’, un nuevo sencillo donde vuelve a quedar demostrada su potencia.

Este grupo lanzó esta canción con un video musical con gran concepto y escenas que sorprendieron a todos. Sin embargo, hubo un detalle que dejó a todos con la boca abierta.

‘Joseph’ es una colaboración de la banda con Corey Taylor, vocalista de Slipknot, y Serj Tankian, cantante de System of a Down.

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Estas dos leyendas se unieron al lanzamiento de este grupo, y en caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos el video y todos los detalles de esta canción.

Falling In Reverse lanza ‘Joseph’, una histórica colaboración con Serj Tankian y Corey Taylor

Falling In Reverse se ha convertido en una de las bandas más impresionantes de la actualidad a nivel internacional. El metal hardcore ha contado con este grupo como uno de sus principales referentes.

La fuerza de esta banda en varias de sus canciones ha dejado a muchos fans atónitos, al igual que sus videos que gozan de escenas apocalípticas e impresionantes.

El lanzamiento de ‘Joseph’ no fue la excepción. Esta canción inicia con la escena de un accidente de avión, y la potencia vocal que siempre caracteriza a Ronnie Radke.

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Sin embargo, lo que nadie esperaba es que a mitad del video aparecerían Corey Taylor y Serj Tankian. Estas leyendas del nu metal dijeron presente con todo su talento y poderío característico.

Esta unión ha sorprendido a toda la industria del metal, y sin dudas, ha dado como resultado una canción llena de potencia.

Letra oficial

They say we’re all going to hell for eternity

While they drop their bombs on us from their war machines

Are you ready to die? Are you ready to bleed for me?

And now we’re out of time

There is nothing better

Than the feeling of forever

When your body decomposes

And lighter than a feather

And you pray “I don’t wanna go”

He don’t wanna die

I don’t wanna go to heaven

I don’t wanna see the light (Welcome to end of the road you fucking degenerate pieces of shit)

Fuck the world with loaded gun

Shots ring out everybody better duck

Blame it on bad luck (Do do do)

Watch the bodies drop

Now you’re own your own

It’s social suicide

Breaking down the walls

Stand tall my friend we will meet again

You were meant to live for so much more

I’m so sick and tired of the way we’re livin’

We’re bombing schools just to build a prison

Shoot to kill in a crowded lot

One by one till the bodies drop

Now you’re own your own

This bullet knows your name

Breaking down the walls

And you cannot escape your fate

So what the fuck are you gonna do?

War, pride Blood was spilled

Genocide

Hope

All gone

But no matter what it is not enough for them

Repeat the cycle

Bless the martyr

Love thy neighbor

Kill your father

Repeat the cycle

Kill your idols

Love thy neighbor

Repeat the cycle now