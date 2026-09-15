Falling In Reverse lanza ‘Joseph’, una histórica colaboración con Serj Tankian y Corey Taylor: letra, video y más
Falling In Reverse reveló un nuevo éxito para su público, con la inesperada participación de dos grandes leyendas del metal.
Falling In Reverse reveló un nuevo éxito para su público, con la inesperada participación de dos grandes leyendas del metal.
Falling In Reverse, una de las bandas más innovadoras y emocionantes de la actualidad del metal hardcore sorprendió a sus fanáticos en las últimas horas. Este grupo anunció la salida de ‘Joseph’, un nuevo sencillo donde vuelve a quedar demostrada su potencia.
Este grupo lanzó esta canción con un video musical con gran concepto y escenas que sorprendieron a todos. Sin embargo, hubo un detalle que dejó a todos con la boca abierta.
‘Joseph’ es una colaboración de la banda con Corey Taylor, vocalista de Slipknot, y Serj Tankian, cantante de System of a Down.
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Estas dos leyendas se unieron al lanzamiento de este grupo, y en caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos el video y todos los detalles de esta canción.
Falling In Reverse se ha convertido en una de las bandas más impresionantes de la actualidad a nivel internacional. El metal hardcore ha contado con este grupo como uno de sus principales referentes.
La fuerza de esta banda en varias de sus canciones ha dejado a muchos fans atónitos, al igual que sus videos que gozan de escenas apocalípticas e impresionantes.
El lanzamiento de ‘Joseph’ no fue la excepción. Esta canción inicia con la escena de un accidente de avión, y la potencia vocal que siempre caracteriza a Ronnie Radke.
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Sin embargo, lo que nadie esperaba es que a mitad del video aparecerían Corey Taylor y Serj Tankian. Estas leyendas del nu metal dijeron presente con todo su talento y poderío característico.
Esta unión ha sorprendido a toda la industria del metal, y sin dudas, ha dado como resultado una canción llena de potencia.
They say we’re all going to hell for eternity
While they drop their bombs on us from their war machines
Are you ready to die? Are you ready to bleed for me?
And now we’re out of time
There is nothing better
Than the feeling of forever
When your body decomposes
And lighter than a feather
And you pray “I don’t wanna go”
He don’t wanna die
I don’t wanna go to heaven
I don’t wanna see the light (Welcome to end of the road you fucking degenerate pieces of shit)
Fuck the world with loaded gun
Shots ring out everybody better duck
Blame it on bad luck (Do do do)
Watch the bodies drop
Now you’re own your own
It’s social suicide
Breaking down the walls
Stand tall my friend we will meet again
You were meant to live for so much more
I’m so sick and tired of the way we’re livin’
We’re bombing schools just to build a prison
Shoot to kill in a crowded lot
One by one till the bodies drop
Now you’re own your own
This bullet knows your name
Breaking down the walls
And you cannot escape your fate
So what the fuck are you gonna do?
War, pride Blood was spilled
Genocide
Hope
All gone
But no matter what it is not enough for them
Repeat the cycle
Bless the martyr
Love thy neighbor
Kill your father
Repeat the cycle
Kill your idols
Love thy neighbor
Repeat the cycle now