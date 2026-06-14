¿AC/DC se retira? La banda dejó pista en sus redes y asusta a todos sus fanáticos

AC/DC es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del hard rock. Este grupo de origen australiano ha enamorado a miles de personas por años, gracias a éxitos icónicos y una trayectoria indudable.

La potencia y electricidad de esta banda es inigualable, y de hecho, lo ha demostrado en la actualidad, gracias a shows icónicos protagonizados en Latinoamérica, y el resto del mundo.

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Sin embargo, durante este 14 de junio, AC/DC ha asustado a todos sus fanáticos, luego de revelar una pista que dejaría sobre la mesa la posibilidad de un retiro.

¿AC/DC se retira?

Para nadie es un secreto que AC/DC es una de las agrupaciones más icónicas en el rock. La explosividad de un grupo lleno de fuerza en sus ritmos y éxitos ha enamorado a toda una generación de fans.

Esta banda ha logrado éxitos inigualables a nivel internacional, al punto de marcar récords históricos para la música y para sus fans en el mundo.

AC/DC ha acumulado largos años de su carrera, y aunque ya parece estar en el cierre de su trayectoria, sus fanáticos anhelan que nunca llegue el momento del retiro.

Sin embargo, la propia banda asomó esta posibilidad en sus redes sociales durante este 14 de junio. Esto con motivo de una publicación que preocupó a muchos fanáticos.

Con un video lleno de emoción y potencia, AC/DC reveló que prepara una nueva vuelta de su gira ‘Power Up’, una de las más icónicas del rock en los últimos años.

No obstante, lo más llamativo de este post fue el mensaje que lo acompañaba y que decía: “Powering up for the last time! Tickets on sale now at ACDC.com”.

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Algunos fanáticos tomaron esto como la última vez en la que la banda saldrá de gira alrededor del mundo. De hecho, muchos empezaron a pedir su llegada a los países de Latinoamérica que no han contado con sus shows.

Por ahora AC/DC no ha confirmado esto, aunque es cierto que la banda prepararía el gran final de su gira “Power Up” con la que ha llenado de rock el mundo con sus clásicos durante los últimos años.