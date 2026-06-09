¿Qué se conecta primero, el cargador o el celular? Muchos lo hacen al revés y podría estar dañándolo

Poner a cargar el celular es una de las cosas más cotidianas, pero que, aunque sea simple, tiene un orden específico para evitar daños eléctricos. Especialistas en tecnología revelaron cuál es la manera correcta que todas las personas deben seguir al momento de conectar el cargador a la tomacorriente y proteger la batería.

Aunque para muchos es algo que pasa desapercibido, sí puede afectar a largo plazo tanto al dispositivo como al cargador. ¿Cómo se debería conectar correctamente? Aquí le contamos lo que dicen los expertos en tecnología.

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¿Qué se conecta primero, el cargador o el celular?

Seguir la secuencia adecuada ayuda a proteger y mitigar los daños que pueda ocasionar una mala conexión a la batería del celular, al igual que los otros componentes internos del mismo. Por tal motivo, conocer y seguir el orden correcto puede reducir el impacto y ayudar a la durabilidad del dispositivo.

Los expertos aseguran que es importante que el adaptador reciba la energía y, una vez se estabilice, transferirla al dispositivo. Lo anterior, con el fin de que la carga no se transfiera de manera brusca, disminuyendo la exposición directa del equipo y las posibles variaciones que pueda arrojar el voltaje.

Cuando el cargador se conecta primero a la tomacorriente, logra completar el proceso de regulación de la energía antes de hacer contacto con el celular. Esto ayuda a que la transferencia se haga bajo condiciones más estables y evita daños instantáneos o futuros.

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Aunque parezca algo sin importancia, se recomienda seguir con el paso a paso que indican los especialistas en tecnología. Así ayuda a que su teléfono tenga más vida útil y ayuda con su batería.