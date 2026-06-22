¿Cuántas personas escuchan AC/DC al día? Son millones de fanáticos apasionados al rock

AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. Este grupo de origen australiano a encantado a miles de fanáticos, gracias a su potencia, y también a letras o ritmos totalmente brillantes para sus seguidores.

La adrenalina que logran generar los éxitos de este grupo hacen que sea totalmente histórico. De hecho, el catálogo de canciones de esta agrupación se ha convertido en la banda sonora de miles de personas.

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Para demostrar esto, les contaremos cuantas personas disfrutan esta banda al día, y la utilizan como un estimulo para su vida cotidiana.

¿Cuántas personas escuchan AC/DC al día?

¿Usted es uno de los apasionados fans de AC/DC? Para nadie es un secreto que AC/DC es una de las bandas con mayor cantidad de seguidores a nivel mundial.

La pasión y emoción por este grupo es total, y de hecho, miles de fanáticos la señalan como una de las grandes exponentes del hard rock.

Canciones potentes de su autoría se han convertido en himnos inigualables, que han llegado a viajar alrededor de todo el mundo por largas décadas.

Este grupo posee un legado enorme, gracias al cual sus éxitos han sido capaces de brillar en la actualidad, a pesar de que sus inicios han quedado bastante atrás.

Para demostrar el peso icónico de este grupo en la actualidad, les contamos que esta banda, según Kworb, es disfrutada al día por aproximadamente 6 millones de personas.

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Esta cifra es una de las más altas del hard rock, y demuestra que los éxitos de este grupo funcionan como estímulo brillante para la vida cotidiana.

Las canciones más escuchadas dentro de este apartado, junto a sus reproducciones totales son:

1- ‘Highway to Hell’ – 2.340.984.159

2- ‘Thunderstruck’ – 2.274.741.777

3- ‘Back In Black’ – 2.198.208.990

4- ‘You Shook Me All Night Long’ – 1.710.595.721

5- ‘T.N.T.’ – 1.010.973.705

Este grupo, sin lugar a dudas, posee una pasión enorme a nivel internacional, y justo de esta forma lo demuestra su potencia, tanto en los estudios, como en los shows en todo el mundo.

Sin dudas, AC/DC siempre será una de las bandas más grandes del rock, y su legado se mantendrá vivo de forma inmortal por largas décadas para los amantes de la electricidad en la industria musical.