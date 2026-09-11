AC/DC se ve obligado a cancelar uno de sus próximos shows y decepciona a sus fans: esta es la razón

AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del rock, y por supuesto, en la actualidad. Este grupo ha enamorado a miles de fans en el mundo, y aun lo logra gracias a varios conciertos a nivel internacional.

En este momento, este grupo se encuentra en medio de su gira ‘Power Up’, con la que pasan por Canadá durante este mes de septiembre.

Claramente la emoción por estos shows es total en dicho país, con miles de fanáticos que sueñan por ver a este grupo en vivo.

Sin embargo, en las últimas horas este grupo se ha visto en la obligación de cancelar uno de sus shows, en un anuncio que ha decepcionado a miles de fanáticos.

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En caso de que se haya perdido los detalles de esta novedad en la gira de AC/DC, aquí le contamos el motivo de esta cancelación.

AC/DC se ve obligado a cancelar uno de sus próximos shows

AC/DC ha girado por el mundo en los últimos años con una gran cantidad de éxito internacional. Miles de personas han podido disfrutar de los shows de esta agrupación gracias a su recorrido musical.

Este grupo ha presentado su gira ‘Power Up’ por todo el mundo, tal y como lo hace actualmente por Canadá, uno de los países más emocionados por su llegada.

Aun así, la banda ha tenido un pequeño obstáculo en este recorrido. De hecho, AC/DC tuvo que cancelar uno de sus shows más esperados de los próximos meses.

A través de sus redes sociales, AC/DC especificó que se ha visto en la obligación de suspender su show en Toronto, el cual iba a tener lugar el próximo 16 de septiembre, en el Rogers Stadium.

Esto se debe a que este escenario se ha visto notablemente afectado, a causa de fuertes tormentas recientes. Luego de varias revisiones en el estadio se reveló que el estadio no estaba en condiciones para recibir este espectáculo.

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Por esta razón, AC/DC no se presentará en este estadio, y su show quedará suspendido, tras no encontrar soluciones para la realización de este show.

Frente a esto, las próximas paradas en la gira de AC/DC a nivel internacional son las siguientes: